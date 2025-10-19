Борисов не може да ни прати на избори, Пеевски не му дава, според Божанов

Това правителство нищо не прави, няма политики. В ситуация на нелегитимна власт, на овладени институции, разговор за политики не може да има и това отблъсква хората от политиката.

Това заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов по БНТ. Според партийния лидер от години България се намира в системна политическа криза, затова правителствата издържат по 7, 8, 9 месеца - толкова изкараха кабинетите на Кирил Петков и на ротацията, а сегашният на Желязков е разтърсен. “Тази нестабилност се корени в превземането на съдебната власт и на спецслужбите от Делян Пеевски. Единственият изход е Пеевски да бъде изваден от тях, иначе кризата ще продължава”, предупреди Божанов.

“Бойко Борисов е много потиснат и притиснат от Пеевски и хвърля гняв върху всички. В петък той тотално капитулира пред Пеевски - връчи му мандата, и каза - аз съм дотук”, смята Божанов.

Според него между двете изявления на лидера на ГЕРБ във вторник и в петък, той е разбрал, че дори не може да хвърли кърпата и да ни прати на избори, защото Пеевски не му позволява и накрая е подвил опашка.

Съпредседателят на “Да, България” отхвърли упреците на Борисов, че е чакал три дни да види протегната ръка от ПП-ДБ и техните условия за подкрепа. Той припомни, че условията са ясни още от края на миналата година при преговорите за мнозинство, те са същите и сега - изваждането на Пеевски от съдебната власт и от службите и недопускането му в изпълнителната власт.

“Единствената политическа алтернатива в парламента сме ние от ПП-ДБ. Не защото казваме, че правителството лошо, а защото даваме решение. Сложили сме конкретни законодателни изменения на масата и искане Пеевски да бъде изваден от институциите”, каза Божанов.

Съпредседателят на “Да, България” предупреди, че когато нашата диктатура достигне до варианта на Орбанова Унгария, като например Пеевски стане премиер, хората, които сега казват - стига с тоя Пеевски, ще разберат защо това ги засяга лично. Защото след толкова години авторитарно управление на Виктор Орбан, Унгария се срина в икономическите класации и по някои показатели вече е изпреварена и от България, въпреки че беше по-развита страна от нашата. “Завладяването на държавата води до влошаване благосъстоянието на хората дори още в средносрочен план”, каза Божидар Божанов.

Той даде за пример как завладяната система се използва за репресии срещу опозицията, но и като предупреждение към ГЕРБ и останалите парти, чрез мерките за неотклонение.

“Задържането е временна мярка, но с манипулиране на съдебните състави, контролирайки административния ръководител на Софийския градски съд и прокуратурата, Пеевски може да си уреди кой да гледа съответните мерки за неотклонение”, каза Божанов. По думите му, разследване може да се води и без да се държат хората в ареста с месеци. Но по-големия проблем е наказателната неприкосновеност на всички останали, които Пеевски държи. “За много хора има по някой документ с някой техен грях. И прокуратурата на Пеевски, разполагайки с тях, решава кога някой да бъде обвиняем - държат се дела на трупчета”, добави партийният лидер.