Борисов - международник. Иззе ролята на Георг Георгиев на среща с канадския посланик

България и Канада споделят общи ценности и визия за модерна, отворена и конкурентна икономика, заяви лидерът на ГЕРБ

Ружа Райчева 23 октомври 2025 в 14:41 2892 2
Георг Георгиев, Н. Пр. Гавин Бучан и Бойко Борисов в НС

Снимка Boyko Borissov/FB
Георг Георгиев, Н. Пр. Гавин Бучан и Бойко Борисов

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се срещна с канадския посланик в Румъния, акредитиран и в България, заедно с външния министър Георг Георгиев в сградата на Народното събрание.

На официалния си профил във Фейсбук Борисов пише, че България и Канада разполагат с отличен потенциал за още по-тясно сътрудничество, особено в сферите на бизнеса, иновациите и устойчивото развитие.

Според него България и Канада споделят общи ценности и визия за модерна, отворена и конкурентна икономика.

"Убеден съм, че можем да изградим още по-силни връзки между нашите народи, да насърчим взаимните инвестиции и да разширим партньорството в областта на образованието и културата. Това подчертах по време на срещата си с Н. Пр. Гавин Бучан, посланик на Канада в Румъния, акредитиран и за България", заявява Бойко Борисов. 

С увереност гледам към бъдещето на българо-канадските отношения и вярвам, че с общи усилия ще продължим да укрепваме приятелството между нашите страни и да откриваме нови възможности за партньорство, пише още лидерът на ГЕРБ.

    6800

    2

    Smoker

    23.10 2025 в 15:08

    -0
    +8
    Обикновения дупетат, развийш ли.

    2970

    1

    Джендо Джедев

    23.10 2025 в 14:45

    -0
    +6
    Боце се страхува, че Гошко може пак да даде дупе без да са му го поискали, както направи с коридора за Путлер. А цунал ли е рЪка пак, какво се чува? Сребърния, ела да поясниш, ти се въртиш около тия имбецили, би трябвало да знаеш! ;)
     
    X

