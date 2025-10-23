Борисов - международник. Иззе ролята на Георг Георгиев на среща с канадския посланик

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се срещна с канадския посланик в Румъния, акредитиран и в България, заедно с външния министър Георг Георгиев в сградата на Народното събрание.
На официалния си профил във Фейсбук Борисов пише, че България и Канада разполагат с отличен потенциал за още по-тясно сътрудничество, особено в сферите на бизнеса, иновациите и устойчивото развитие.
Според него България и Канада споделят общи ценности и визия за модерна, отворена и конкурентна икономика.
"Убеден съм, че можем да изградим още по-силни връзки между нашите народи, да насърчим взаимните инвестиции и да разширим партньорството в областта на образованието и културата. Това подчертах по време на срещата си с Н. Пр. Гавин Бучан, посланик на Канада в Румъния, акредитиран и за България", заявява Бойко Борисов.
С увереност гледам към бъдещето на българо-канадските отношения и вярвам, че с общи усилия ще продължим да укрепваме приятелството между нашите страни и да откриваме нови възможности за партньорство, пише още лидерът на ГЕРБ.
