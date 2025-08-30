Борисов е като стар лъв, притиснат в ъгъла от хипопотама Пеевски, заяви Ивайло Мирчев

България продължава да се движи в стария ритъм, влизаме в еврозоната, но мутрите пак са отпред. Точно за това е този вот на недоверие, на който ще дадем ясна алтернатива. На 3 септември заедно с инициаторите "Правосъдие за всеки" излизаме на протест и ще представим нашия план за отпор.

Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по БНТ. "През лятото заявихме, че по-рано от септември вот на недоверие няма да има. Сега ще внесем вот, но не като предишните, които бяха пиар изпълнения на проксита на ГЕРБ като "Възраждане", които по-скоро бетонираха властта на ГЕРБ. Ще покажем на хората, че имаме реални аргументи и че можем да бъдем алтернативата. Темата на вота е завладяната държава от един нелегитимен център на власт около Делян Пеевски и "Ново начало", който владее всички институции", каза Ивайло Мирчев.

Той категорично отрече възможността "Демократична България" да замести Новото начало или когото и да било като партньор на управлението. И добави, че свалянето на правителството аритметично е възможно само от волята на Делян Пеевски. "Но политически това зависи от хората, които могат да излязат на площада, зависи от хората, които могат да окажат съпротива. България влезе в еврозоната, влезе навсякъде, но България все още не е построила демокрацията си, България все още няма независими институции", каза съпредседателят на "Да, България".

Общи действия с "Възраждане" нямаме и никога не сме имали, изтъкна Ивайло Мирчев и определи готвения от партията на Костадин Костадинов през септември протест като безсмислен, защото България вече е в еврозоната. По думите му, дори вчера у нас са пристигнали 60 тона евро пари. Според него протестът се организира, за да се поддържа определена температура сред привържениците на "Възраждане".

"Ново начало" в момента изяжда ГЕРБ, подменят се основите на политическото и икономическото влияние в градове, които досега бяха напълно контролирани от ГЕРБ, каза съпредседателят на "Да, България". И отново повтори тезата си, че страната ни в момента има трима премиери - формалният Росен Желязков, желаещият да бъде такъв, който обикаля страната и "строи" пътища и язовири - Бойко Борисов, и истинският, който нарежда по телефона на министрите какво да правят - Делян Пеевски. "Пеевски и Новото начало са на път да погълнат ГЕРБ. Борисов е като стар лъв, притиснат в ъгъла от хипопотама Пеевски, а когато хипопотам и лъв се срещнат, хипопотамът обикновено побеждава", каза Ивайло Мирчев.

Съпредседателят на "Да, България" смята, че ако партията му не бе поискала одитния доклад на Сметната палата, който уличава бившата изпълняваща длъжността председател Горица Грънчарова-Кожарева, която за малко щеше да стане и служебен премиер, в незаконното прахосване на 2 млн. лева за ненужни на одиторите служебни автомобили, никой е нямало да разбере. И сравни нагласената обществена поръчка със случай отпреди около 20 години, когато е имало задание да се купят линейки с 6-степенна скоростна кутия, като тогава е имало само една френска марка с такава. "Кожарева е наградена с поста член на надзора на ББР. Там бяха излети 4 млрд., които ще потънат в този нерегламентиран център на власт. Затова искаме оставката ѝ", каза Ивайло Мирчев.

А за новоназначения главен секретар на МВР Мирослав Рашков, който дълго време изпълняваше функциите на такъв, без да е титуляр, Мирчев е категоричен, че е свързан с Пеевски. И припомни, че когато разследващият сайт "Българските елфи" разкри имената на около 200 купувачи на гласове, а "Да, България" сигнализира всички институции, Рашков не е предприел нищо. "Рашков замаза целия скандал, защото е функция на Делян Пеевски и се управлява от Светлозар Лазаров (също бивш главен секретар на МВР). Той е там, за да обслужва. Лазаров се вижда с Рашков в емблематичен ресторант в Драгалевци, където си правят оперативки", каза Ивайло Мирчев.