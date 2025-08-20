Бойко Борисов: Тръмп проведе ''ювелирна операция'', оптимист съм

Тръмп проведе "ювелирна операция", така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира срещата между американския президент Доналд Тръмп и президента на Русия Владимир Путин, както и последвалите разговори на Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери.

"Стигна му куража (на Тръмп-б.р) да заложи авторитета си и да направи срещата с Путин. Много тежка отговорност. След това майсторски изигра темата с най-близките партньори – европейските държави. Покани лидерите на Франция, Германия, Италия и председателят на ЕК. И заедно със Зеленски направиха правилните стъпки", коментира лидерът на ГЕРБ, който инспектира изграждането на нова църква в район "Тракия" в Пловдив.

Борисов заяви, че е оптимист и, че доколкото познава президента Путин, той няма да пропусне да изиграе този изключително важен ход за излизане от изолацията.

"Убийствата – това трябва да се прекрати. Най-свещеното нещо е животът на човека. Доколкото познавам президента Путин, той няма да пропусне да изиграе този изключително важен ход за излизане от изолацията, в която беше поставен в последните години", каза Борисов.

Според него Тръмп направи силен ход и ако е успешен, ще е успешен за всички. "Ако не успее, това е лошо най-вече за Европа".