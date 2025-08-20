Бойко Борисов: Тръмп проведе ''ювелирна операция'', оптимист съм

Тръмп проведе "ювелирна операция", така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира срещата между американския президент Доналд Тръмп и президента на Русия Владимир Путин, както и последвалите разговори на Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери.
"Стигна му куража (на Тръмп-б.р) да заложи авторитета си и да направи срещата с Путин. Много тежка отговорност. След това майсторски изигра темата с най-близките партньори – европейските държави. Покани лидерите на Франция, Германия, Италия и председателят на ЕК. И заедно със Зеленски направиха правилните стъпки", коментира лидерът на ГЕРБ, който инспектира изграждането на нова църква в район "Тракия" в Пловдив.
Борисов заяви, че е оптимист и, че доколкото познава президента Путин, той няма да пропусне да изиграе този изключително важен ход за излизане от изолацията.
"Убийствата – това трябва да се прекрати. Най-свещеното нещо е животът на човека. Доколкото познавам президента Путин, той няма да пропусне да изиграе този изключително важен ход за излизане от изолацията, в която беше поставен в последните години", каза Борисов.
Според него Тръмп направи силен ход и ако е успешен, ще е успешен за всички. "Ако не успее, това е лошо най-вече за Европа".
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3532
12
20.08 2025 в 15:24
10400
11
20.08 2025 в 14:06
2000
10
20.08 2025 в 14:03
8015
9
20.08 2025 в 13:52
По ЗДРАВ, за ювелирния ювелир ...
2970
8
20.08 2025 в 13:41
13307
7
20.08 2025 в 12:52
Нещо май кофти се копира линка на предишното...
13307
6
20.08 2025 в 12:48
Това е ювелирна операция, тиквуне! Не глупостите, които бръщоляви гурото ти трм (не е правописна грешка).
3055
5
20.08 2025 в 12:24
Перчема и ''кураж''.. :)))))))
4246
4
20.08 2025 в 12:12
2973
3
20.08 2025 в 12:10
Къде ви намират такива ювелирни умове като тебе и Радев не ми е ясно.
Ройтерс: Путин е склонен на отстъпки при тези 3 условия
Ройтерс: Путин е склонен на отстъпки при тези 3 условия
Ройтерс: Путин е склонен на отстъпки при тези 3 условия
Ройтерс: Путин е склонен на отстъпки при тези 3 условия
Още един дългогодишен директор на столична гимназия напуска