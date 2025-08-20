Бойко Борисов: Тръмп проведе ''ювелирна операция'', оптимист съм

OFFNews 20 август 2025 в 11:35 3446 12
Бойко Борисов

Снимка БГНЕС
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

Тръмп проведе "ювелирна операция", така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира срещата между американския президент Доналд Тръмп и президента на Русия Владимир Путин, както и последвалите разговори на Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери.

"Стигна му куража (на Тръмп-б.р) да заложи авторитета си и да направи срещата с Путин. Много тежка отговорност. След това майсторски изигра темата с най-близките партньори – европейските държави. Покани лидерите на Франция, Германия, Италия и председателят на ЕК. И заедно със Зеленски направиха правилните стъпки", коментира лидерът на ГЕРБ, който инспектира изграждането на нова църква в район "Тракия" в Пловдив.

Борисов заяви, че е оптимист и, че доколкото познава президента Путин, той няма да пропусне да изиграе този изключително важен ход за излизане от изолацията.

"Убийствата – това трябва да се прекрати. Най-свещеното нещо е животът на човека. Доколкото познавам президента Путин, той няма да пропусне да изиграе този изключително важен ход за излизане от изолацията, в която беше поставен в последните години", каза Борисов.

Според него Тръмп направи силен ход и ако е успешен, ще е успешен за всички. "Ако не успее, това е лошо най-вече за Европа".

    3532

    12

    Деспин Митрев

    20.08 2025 в 15:24

    -0
    +5
    Сещам се за "Ювелирна"-та операция, при която полицаи и барети се изпоразстреляха заради мафиоти...

    10400

    11

    Dedoto58

    20.08 2025 в 14:06

    -0
    +5
    Нормална изцепка за скромния мозък на банкянския простак...

    2000

    10

    The Something

    20.08 2025 в 14:03

    -0
    +5
    Тръмпанари има много и навсякъде!

    8015

    9

    plamen-f

    20.08 2025 в 13:52

    -0
    +2
    https://edition.cnn.com/2025/08/20/world/why-putin-no-meet-zelensky-analysis-latam-intl

    По ЗДРАВ, за ювелирния ювелир ...

    2970

    8

    Джендо Джедев

    20.08 2025 в 13:41

    -0
    +9
    Хахахахаха! Банкянският тулуп се появи с поредното си "Ту-туу!". :D

    13307

    7

    AntiZ

    20.08 2025 в 12:52

    -0
    +7
    https://m.youtube.com/watch?v=YOwnp5HGLgU

    Нещо май кофти се копира линка на предишното...

    13307

    6

    AntiZ

    20.08 2025 в 12:48

    -0
    +21
    https://youtu.be/YOwnp5HGLgU?si=9Pv2LoecYYt7_i8t

    Това е ювелирна операция, тиквуне! Не глупостите, които бръщоляви гурото ти трм (не е правописна грешка).

    3055

    5

    helper68

    20.08 2025 в 12:24

    -0
    +22
    "Стигна му куража (на Тръмп-б.р) да заложи авторитета си и да направи срещата с Путин . - Господи, Помогни на България, отърви ни от Гаьовци..

    Перчема и ''кураж''.. :)))))))

    4246

    4

    БотоксПутю

    20.08 2025 в 12:12

    -0
    +24
    Банкята - "политик от световна класа със собствен стил." Това са думи на адвоката му Менко Менков.

    2973

    3

    Johnny B Goode

    20.08 2025 в 12:10

    -0
    +31
    Точно ювелирна. Като онази в Белите Брези едно време. Скоро ще броим труповете.

    Къде ви намират такива ювелирни умове като тебе и Радев не ми е ясно.
     
