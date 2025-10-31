БОЕЦ: Даниела Талева образува досъдебно производство срещу Борислав Сарафов

Специалният прокурор Даниела Талева е образувала досъдебно производство срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Това твърдят от сдружение БОЕЦ, като се позовават на данни от призовка до техния председател Георги Георгиев за разпит в ГДБОП на 5 ноември.
Той е призован по производство с номер 6/2025 г. по описа на Върховната касационна прокуратура и номер 576/2025 като подателят на сигнала от името на БОЕЦ срещу Сарафов до Даниела Талева.
До момента няма съобщение от офиса на ад хок прокурора по този случай.
"БОЕЦ ще изискваме от Талева да инициира незабавно производство по отстраняването на Сарафов от длъжността "главен прокурор" (която той и без това заема незаконно), за да не се допусне натиск върху свидетели, укриване на доказателства по делото и извършването на други престъпления", се казва в позицията на организацията.
Това е вторият опит на сдружението да предизвикат разследване по съществото на данните, получени в т.нар. архив на Петьо Петров - Еврото.
При първото внасяне на сигнала на БОЕЦ ад хок прокурорът Даниела Талева беше постановила отказ от образуване на досъдебно производство.
Този отказ обаче беше обжалван от организацията и беше отхвърлен от съдия Мирослава Тодорова от Софийския градски съд, която върна казуса обратно при Талева за повторна проверка.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Швейцарските медии: Тръмп вероятно се опитва да свали Мадуро от власт
''Невинен до доказване на противното'': как публичният процес изпревари съдебния по случая ''Росен Белов''
Белгия заплаши Кремъл: Ще изтрием Москва от лицето на земята
5 кг злато за Гешев, 1 кг за спецпрокурора ''Митко'': Бившата на Пепи Еврото свидетелства срещу него