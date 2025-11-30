Благомир Коцев се връща на работа в Община Варна в понеделник

Кметът на Варна Благомир Коцев се връща на работа в общината в понеделник, 1 декември. Това съобщи той в социалните мрежи.

„В утрешния ден за пръв път от 8 юли ще имам възможността да бъда на работното си място. Ще отида до него сам и пеша в 8:30 сутринта, както винаги съм го правил“, написа Коцев.

Той коментира, че Варна ще се включи в протестите срещу Бюджет 2026. Демонстрацията ще започне официално от 18 часа пред Областна администрация и ще премине в шествие до Общината.

„Първият ми работен ден се очаква да е дълъг, така че с радост ще посрещна варненци на стълбите на Община Варна около 19 часа. Нямам търпение да съм отново сред вас!“, допълва кметът.

След четири месеца и половина в ареста на Софийски градски съд, делото беше преместено във Варна. На 28 ноември магистратите в морската столица пуснаха Коцев на свобода под парична гаранция от 200 хил. лв.

Докато беше в затвора той се водеше, че е в отпуск, който изтече на 11 ноември. За този период на поста беше заместван от Павел Попов и от Снежана Апостолова.