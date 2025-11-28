Благомир Коцев излезе на свобода

Кметът на Варна Благомир Коцев бе пуснат на свобода в 12 ч. днес.

Той бе посрещнат от съпругата си Камелия, от близки и поддръжници и група журналисти под бурни аплодисменти.

"Първо ще целуна децата си. }е обърна внимание на семейството си. Надявам се, че в понеделник сме обратно в нужния ритъм, защото градът има нужда от това. Надявам се в понеделник да бъда там (в Общината, б.ред.)" - отговори той на въпрос завръща ли се на работа.

Снимка: БГНЕС

"Не съжалявам за нищо, имам ангажимент към варненци. Надявам се истината да излезе наяве", добави той.

Коцев благодари на подкрепата на своите поддръжници и на хората, организирали дарителска кампания да неговата парична гаранция.