Кметът на Варна Благомир Коцев бе пуснат на свобода в 12 ч. днес.
Той бе посрещнат от съпругата си Камелия, от близки и поддръжници и група журналисти под бурни аплодисменти.
"Първо ще целуна децата си. }е обърна внимание на семейството си. Надявам се, че в понеделник сме обратно в нужния ритъм, защото градът има нужда от това. Надявам се в понеделник да бъда там (в Общината, б.ред.)" - отговори той на въпрос завръща ли се на работа.
Снимка: БГНЕС
"Не съжалявам за нищо, имам ангажимент към варненци. Надявам се истината да излезе наяве", добави той.
Коцев благодари на подкрепата на своите поддръжници и на хората, организирали дарителска кампания да неговата парична гаранция.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
1105
5
28.11 2025 в 13:38
17865
4
28.11 2025 в 13:37
3010
3
28.11 2025 в 12:37
Поздравления за кмета на Варна, за хубавото му семейство и пожелания да служи на варненци няколко мандата и градът да заблести като истинска морска столица.
1953
2
28.11 2025 в 12:31
Най-накрая да го пуснат от панделата. Това е някакво безобразие. Нито е терорист, нито е някакъв опасен психопат, да виси с месеци в пандиза за кефа на двете прасета. Явно са се стреснали от протестите обаче, та сега поразхлабват хватката, докато се успокои обществото и измислят как да ни прекарат.
47
1
28.11 2025 в 12:16
Власт, бизнес и синдикати с 20 мерки за бюджета
Пеевски: Няма да позволя на тропосалите се на жълтите павета да делят хората. АИКБ направиха протеста на ПП-ДБ
Пеевски: Няма да позволя на тропосалите се на жълтите павета да делят хората. АИКБ направиха протеста на ПП-ДБ
Благомир Коцев излезе на свобода
Власт, бизнес и синдикати с 20 мерки за бюджета