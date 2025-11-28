Ексклузивно Благомир Коцев излезе на свобода

Благомир Коцев излезе на свобода

OFFNews 28 ноември 2025 в 12:07 2844 5
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС
Благомир Коцев и съпругата му Камелия

Кметът на Варна Благомир Коцев бе пуснат на свобода в 12 ч. днес.

Той бе посрещнат от съпругата си Камелия, от близки и поддръжници и група журналисти под бурни аплодисменти.

"Първо ще целуна децата си. }е обърна внимание на семейството си. Надявам се, че в понеделник сме обратно в нужния ритъм, защото градът има нужда от това. Надявам се в понеделник да бъда там (в Общината, б.ред.)" - отговори той на въпрос завръща ли се на работа.

Снимка: БГНЕС

"Не съжалявам за нищо, имам ангажимент към варненци. Надявам се истината да излезе наяве", добави той.

Коцев благодари на подкрепата на своите поддръжници и на хората, организирали дарителска кампания да неговата парична гаранция.

    1105

    5

    781000

    28.11 2025 в 13:38

    -0
    +0
    Татко Рубин що го няма на снимката, все пак и той е от нормалното семейство ? И кога една кампания да съберем 500 хил долара за да му върнем откупа, който плати на турската мафия че да го пусне ?

    17865

    4

    klimt

    28.11 2025 в 13:37

    -0
    +0
    Друго си е да си политик.Прави сте ,че разхождането по затворите е прекомерна мярка,но питате ли се дали е само Пламенка? С неговото заставане на кметски пост "спокоййствието" за разрешителни в строителството скочи с 25€на квадратен метър! !!! Айде сега си представете обект от 20-50 000кв.м. ...можете да смятате нали? Така че ,моля,моля! Не невинен-напротив.И това е във всички бизнеси.Откакто стана областен ,после кмет, всички настанявания за сметка на общината отиват в хотелите и квартирите на баща му.Лесно може да се провери.И към момента в апартаментите им има субсидирани украински бежанци! Честито!

    3010

    3

    Зла свекърва

    28.11 2025 в 12:37

    -11
    +12
    Бяхме забравили какво е да има нормални хора на власт с нормални семейства, с нормални жени.

    Поздравления за кмета на Варна, за хубавото му семейство и пожелания да служи на варненци няколко мандата и градът да заблести като истинска морска столица.

    1953

    2

    craghack

    28.11 2025 в 12:31

    -11
    +7
    Пфуй, отиде й бизнеса на оназ честна женица Пламенка!

    Най-накрая да го пуснат от панделата. Това е някакво безобразие. Нито е терорист, нито е някакъв опасен психопат, да виси с месеци в пандиза за кефа на двете прасета. Явно са се стреснали от протестите обаче, та сега поразхлабват хватката, докато се успокои обществото и измислят как да ни прекарат.

    47

    1

    Октим

    28.11 2025 в 12:16

    -11
    +7
    Браво!!! Ей това вече е една прекрасна новина!
     
