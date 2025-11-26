Бюджетната комисия в парламента заседава извънредно за ДОО и НЗОК

Зам.-председателят на парламента Костадин Ангелов прекъсна пленарното заседание, за да се проведе извънредно заседание на комисията по бюджет и финанси.

Ангелов се позова на чл. 58 от правилника за дейността и организацията на Народното събрание, според който председателят на НС може да поиска почивка за определено време, "когато важни причини налагат" това.

Бюджетната комисия ще обсъди двата "малки" бюджета - на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Здравната каса (НЗОК).

Преди Костадин Ангелов да обяви почивка Делян Добрев от ГЕРБ обвини опозицията, че нарочно искат почивки, за да може "с цел да се добита бюджетна комисия и гледането на бюджета по нощите".

"Предлагам да не влизаме в хореографията на "Продължаваме промяната" и да дадете почивка, в която комисията да проведе своето извънредно заседание", каза Добрев, който е председател на финансовата комисия в НС.

Комисията започна със скандал

"Кой разпореди това безобразие, кой разпореди това безобразие?", взе думата бившият финансов министър и лидер на ПП Асен Василев в началото на заседанието. Байрам Байрам от "ДПС-Ново начало" се опита да вземе микрофона на Василев.

"Няма да се случи тази комисия по този начин. Няма да се приемат на тъмно (б.а. бюджетите на НЗОК и ДОО). От кого ви е страха?

"Хапчетата пихте ли си, попита Делян Добрев.

"Г-н Добрев, хайде още веднъж да ви осъдя за това изречение", отговори му Асен Василев.

"Чакаме лекарката да дойде и да окаже медицинска помощ", каза му още Делян Добрев.

Депутатите от "Възраждане" напуснаха залата.