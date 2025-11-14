Бюджетите на държавата, НЗОК и ДОО са внесени в парламента

Трите законопроекта за държавния бюджет на България, за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и за бюджета на държавното обществено осигуряване са внесени в Народното събрание.
В четвъртък проектите бяха одобрени от Министерския съвет, а премиерът Росен Желязков определи план-сметката като "коалиционна".
Кабинетът прие Бюджет 2026: най-важните промени
Параметрите на бюджета обаче не бяха съгласувани със социалните партньори в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Според Желязков диалог така или иначе е имало, въпреки че според работодателите мнението им, на практика, не е било потърсено.
Според разписаното в бюджета минималната работна заплата от първи януари ще бъде 620 евро или 1213 лева. Средната пенсия ще достигне 541 евро. А от първи юли се предвижда всички пенсии, отпуснати до края на тази година, да се осъвременят по швейцарското правило с между 7% и 8%.
