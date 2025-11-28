Бюджетът не е оттеглен, чака в НС за корекции

Синдикати и работодатели ще се срещнат днес с финансовия министър Теменужка Петкова, за да обсъдят корекции в държавния бюджет за догодина. Той не е оттеглен, а е спряна процедурата по приемането му.

Кога ще продължим с окончателния вариант на държавната сметка зависи от начина, по който ще се развие през следващите дни комуникацията между партиите, които подкрепят правителството, синдикатите и работодателите, обясни Владислав Горанов пред БНТ.

"Започваме работа с работодателите и с правителството. Тези разговори обичат тишината, нека да приключим и тогава да говорим", заяви лидерът на КТ Подкрепа Димитър Манолов по БНР.

След протеста в центъра на София в сряда вечерта лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска бюджетът да бъде оттеглен. След проведен Съвет за съвместно управление премиерът Росен Желязков обяви, че се възобновява диалогът между социалните партньори.

Малко по-късно обаче от БСП се ообявиха "срещу" пълното изтегляне на бюджета. Те предупредиха, че ако не могат да бъдат изпълнени социалните политики, заложени в него, ще преосмислят участието си в управлението.

Пълното оттегляне на бюджета за 2026 година би означавало, че няма да има средства за заплати, майчинство, пенсии, за подпомагане на младите семейства, за финансиране на отделните системи и всички социални политики, които са договорени и заложени в бюджета. Всички те ще бъдат поставени под риск", каза лидерът на БСП Атанас Зафиров.

Пълното изтегляне на бюджета може да стане само с решение на Народното събрание, тъй като текстът е минал първо четене.