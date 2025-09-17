Белобрадова връчи на Митов знак за 30 км/ч от трибуната на парламента

OFFNews 17 септември 2025 в 16:27 492 2
Елисавета Белобрадова на трибуната

Снимка parliament.bg
Елисавета Белобрадова на трибуната в НС

По време на дебатите за вота на недоверие срещу правителството депутатката от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова извади пътен знак за ограничение на скоростта на 30 км/ч, показа го на трибуната и го връчи на вътрешния министър Даниел Митов.

Това е медал за вас, обясни Белобрадова. 

Единственото, което държавата направи, е да сложи знак. Всеки път когато някой сгреши, може държавата да слага пътен знак, каза депутатката от ПП-ДБ. Така тя направи анология с поставения в Русе знак за ограничение на скоростта на 30 км/ч, близо до мястото, където набиха полицейския началник.

Гледам простотии и свищини, това не мога да го търпя, заяви минути преди това от трибуната министърът на вътрешните работи Даниел Митов. Той определи днешния вот на недоверие като "ритуал на обреченост" за опозицията. 

С нито една констатация по случая в Русе не съм излъгал. Не назовахте нито една лъжа. Всички твърдения, че МВР излизало с различни версии по случая, не отговарят на истината, твърди Митов. Той обвини ПП-ДБ, че в момента стават проводници на дезинформация, която е в услуга на Кремъл.

През последните 8 месеца МВР работи на пълни обороти. Средно по над 1000 пожара на седмица през юли и август са гасили българските пожарникари, отчете Митов и се похвали с успехи на ведомството в пътната безопасност, борбата срещу трафика на нелегални мигранти, контрабандата на цигари, наркотрафика.

Вашият вот е кух - като фейсбук аргументите ви, завърши вътрешният министър.

Секунди след изказването на Митов депутатката от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова извади пътния знак и го връчи на Митов.

    -1600

    2

    Сикаджийска Мутра - Буда

    17.09 2025 в 16:43

    -0
    +0
    Единственото спасение за населението е смъртта на Простака борисов !

    След стартиране на гнилостен процес на Простака , Кликата му от гербо-мутри ще започне да се разпада !

    Така 10 години след смъртта на Простака борисов , е възможно да се появят признаци за отхвърляне на Режима .... освен ако някой нов Диктатор от гербо-мутрите не яхне отново населението !

    -1600

    1

    Сикаджийска Мутра - Буда

    17.09 2025 в 16:40

    -0
    +0
    Ялова и жалка история са ПП-ДБ , безсилие , агония ... пред престъпниците !

    Населението не желае свобода и почтеност , то желае Мечо и пеевски да го владеят , ПП-ДБ не са имали иняма да имат подкрепа от населението .... то е заето с кльопане на кюфтаци !

    След като изходи кюфтаците , населението поема повторно изсраните кюфтаци , за нова преработка , а повторно преработеното изсрано служи за хладна кал в кочината ,замествайки климатиците !

    Така населението полягва в хладната кал на кочината сито и доволно , почти научено да грухт като господарите си двете прасета Мечо-Шиши !
     
