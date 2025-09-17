Белобрадова връчи на Митов знак за 30 км/ч от трибуната на парламента

По време на дебатите за вота на недоверие срещу правителството депутатката от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова извади пътен знак за ограничение на скоростта на 30 км/ч, показа го на трибуната и го връчи на вътрешния министър Даниел Митов.

Това е медал за вас, обясни Белобрадова.

Единственото, което държавата направи, е да сложи знак. Всеки път когато някой сгреши, може държавата да слага пътен знак, каза депутатката от ПП-ДБ. Така тя направи анология с поставения в Русе знак за ограничение на скоростта на 30 км/ч, близо до мястото, където набиха полицейския началник.

Гледам простотии и свищини, това не мога да го търпя, заяви минути преди това от трибуната министърът на вътрешните работи Даниел Митов. Той определи днешния вот на недоверие като "ритуал на обреченост" за опозицията.

С нито една констатация по случая в Русе не съм излъгал. Не назовахте нито една лъжа. Всички твърдения, че МВР излизало с различни версии по случая, не отговарят на истината, твърди Митов. Той обвини ПП-ДБ, че в момента стават проводници на дезинформация, която е в услуга на Кремъл.

През последните 8 месеца МВР работи на пълни обороти. Средно по над 1000 пожара на седмица през юли и август са гасили българските пожарникари, отчете Митов и се похвали с успехи на ведомството в пътната безопасност, борбата срещу трафика на нелегални мигранти, контрабандата на цигари, наркотрафика.

Вашият вот е кух - като фейсбук аргументите ви, завърши вътрешният министър.

Секунди след изказването на Митов депутатката от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова извади пътния знак и го връчи на Митов.