България иска засилване на охраната на въздушното ни пространство с пари от ЕС

България ще поиска усилване на охраната на въздушното пространство със средства от съюзниците в Европейския съюз.

Това съобщи министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на изслушване пред ресорната парламентарна комисия днес.

Заявката на Министерството на отбраната (МО) е свързана с искането на НАТО за засилване на охраната по границите на Алианса.

Министър Запрянов каза, че военните вече са засилили наблюдението на североизточното ни въздушно пространство заради нарушенията с дронове над европейски страни през последните седмици.

В България трябва да има противодронова защита, но подчерта, че все още няма нужната експертиза във военния състав, каза още пред депутатите Атанас Запрянов.