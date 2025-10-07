България иска засилване на охраната на въздушното ни пространство с пари от ЕС

България ще поиска усилване на охраната на въздушното пространство със средства от съюзниците в Европейския съюз.
Това съобщи министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на изслушване пред ресорната парламентарна комисия днес.
Заявката на Министерството на отбраната (МО) е свързана с искането на НАТО за засилване на охраната по границите на Алианса.
Министър Запрянов каза, че военните вече са засилили наблюдението на североизточното ни въздушно пространство заради нарушенията с дронове над европейски страни през последните седмици.
В България трябва да има противодронова защита, но подчерта, че все още няма нужната експертиза във военния състав, каза още пред депутатите Атанас Запрянов.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3732
2
07.10 2025 в 18:33
510
1
07.10 2025 в 17:41
Няма страшно DHL ще спасят положението.
хахахаха
Силви Кирилов: Здравната система не се крепи на младите лекари
Европарламентът улесни механизма за суспендиране на визите за ЕС
Съдът в Хага призна за виновен за кланетата в Дарфур командир на опълчението
Силви Кирилов: Здравната система не се крепи на младите лекари
Столична община търси камиони за отпадъци, Ботевград и Елин Пелин предлагат по два
Наводнения в село Лозенец и на къмпинг Нестинарка (видео)