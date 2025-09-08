България и Черна гора подготвят директна авиолиния

София и Подгорица започват работа по реализирането на директна авиолиния, съобщават от Министерството на транспорта и съобщенията.
Това беше договорено с подписването на декларация за сътрудничество в областта на въздушния транспорт между транспортните министри на България и Черна гора.
Документът бе парафиран от вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията на България Гроздан Караджов и министъра на транспорта на Черна гора Мая Вукичевич, в рамките на официалното посещение на министър-председателя Росен Желязков и водената от него делегация в Подгорица.
Караджов заяви, че подписаното споразумение е първата стъпка към откриването на директна въздушна линия между България и Черна гора. За реализирането ѝ вече е сформирана съвместна експертна работна група с участието на двете транспортни министерства, авиационните администрации, летищните оператори и черногорски авиопревозвач.
Вицепремиерът подчерта, че България ще окаже пълно съдействие на всеки авиопревозвач, който желае да извършва директни полети между двете страни. „Българските летищни оператори предлагат стимули за въздушни превозвачи, които стартират нови дестинации. Авиопревозвачите от Черна гора могат да се възползват от тези програми“, добави Караджов.
Двамата министри обсъдиха и засилването на транспортната свързаност в региона, с акцент върху ускоряването на инфраструктурните проекти. Българската страна представи своя опит при концесионирането на обекти от транспортната инфраструктура – включително пристанища и летища, който може да бъде полезен за партньорите от Черна гора
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
4246
2
08.09 2025 в 20:28
И като им знам пътищата на западните Балкани, да вземе да сключи договор с тях да ни довършат магистралите поне. Ще ни излезе по-евтино. За качеството да не говорим. А може и да ни изправят и изкривените релси на БДЖ-то, че аман от дерайлирали влакове.
2973
1
08.09 2025 в 19:43
Това е една епохална директна въздушна линия, отдавна чакана от народите на двете страни. Гарантирано ще остане в историята на родното въздухоплаване, също като въздушната линия между София и Скопие открита с много фанфари от предшествениците му. Очакваме в скоро време откриване на авиолиния Горна Малина - Сидней.
А като стана дума за транспорт, магистрала Хемус са започнали да я строят скоро след като съм се родил. Мечтата на живота ми е един ден като си дойда в БГ, да мина по магистрала от София до Варна.
Но това едва ли ще се случи без големи пробиви в медицината.
Тръмп заяви готовност да наложи нови санкции срещу Русия
Генералният директор на МААЕ: В даден момент 20 до 25 държави могат да имат ядрени оръжия
Плевенчани готвят колективна жалба до четири институции заради безводието
Тръмп заяви готовност да наложи нови санкции срещу Русия
Тръмп заяви готовност да наложи нови санкции срещу Русия
Бившият просветен министър Сергей Игнатов пострада във велоинцидент заради лоша настилка