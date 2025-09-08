България и Черна гора подготвят директна авиолиния

София и Подгорица започват работа по реализирането на директна авиолиния, съобщават от Министерството на транспорта и съобщенията.

Това беше договорено с подписването на декларация за сътрудничество в областта на въздушния транспорт между транспортните министри на България и Черна гора.

Документът бе парафиран от вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията на България Гроздан Караджов и министъра на транспорта на Черна гора Мая Вукичевич, в рамките на официалното посещение на министър-председателя Росен Желязков и водената от него делегация в Подгорица.

Караджов заяви, че подписаното споразумение е първата стъпка към откриването на директна въздушна линия между България и Черна гора. За реализирането ѝ вече е сформирана съвместна експертна работна група с участието на двете транспортни министерства, авиационните администрации, летищните оператори и черногорски авиопревозвач.

Вицепремиерът подчерта, че България ще окаже пълно съдействие на всеки авиопревозвач, който желае да извършва директни полети между двете страни. „Българските летищни оператори предлагат стимули за въздушни превозвачи, които стартират нови дестинации. Авиопревозвачите от Черна гора могат да се възползват от тези програми“, добави Караджов.

Двамата министри обсъдиха и засилването на транспортната свързаност в региона, с акцент върху ускоряването на инфраструктурните проекти. Българската страна представи своя опит при концесионирането на обекти от транспортната инфраструктура – включително пристанища и летища, който може да бъде полезен за партньорите от Черна гора