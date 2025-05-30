Балабанов към Мицкоски: Ако продължавате с това арогантно поведение, няма да помиришете ЕС

Станислав Балабанов от ИТН се закани на премиера на Северна Македония Християн Мицкоски, че ако продължава с арогантното си поведение към България, РСМ ще забрави за Европейския съюз.

Единодушно: НС порица Македония, че ескалира негативната реторика срещу България

По думите му днес е един от хубавите дни в парламента, защото с решение депутатите ще задължат Министерския съвет, премиера и министъра на външните работи да съблюдават изкъсо процеса на присъединяване Република Северна Македония в Европейския съюз и да спазва договора за добросъседство, за да може "въобще да си помисли, че може да тръгне към ЕС". Той уточни, че това решение е прието, защото България е трябвало да реагира пред Европейския съюз.

"Имахме информация, че РСМ се опитва чрез лобита в Европейския парламент да заобикаля позицията на България", каза Балабанов в кулоарите на парламента.

Според него премиерът на РСМ Християн Мицкоски използва "арогантно и нагло поведение спрямо България".

"Г-н Мицкоски, ако продължавате с това арогантно поведение, забравяте за Европейския съюз. Няма да помиришете ЕС с това поведение!", обърна се Балабанов към премира на РСМ.

Той коментира и обвиненията на опозицията, че ДАНС ще бъде използвана като бухалка. От "Продължаваме промяната-Демократична България" се усъмниха, че шефът на ДАНС е притиснат да се откаже от поста си и да бъде понижен до главен "архивар на досиетата" в България.

"Единственият опит ДАНС да бъде превърната в бухалка беше, когато се опитаха да пробутат Бойко Рашков за нейн шеф", смята Балабанов.

По отношение на обвиненията на президента Румен Радев към управляващите за въвеждане на еврото, Балабанов бе категоричен, че България отговаря на всички критерии за еврозоната. Според него няма проблем с инфлацията и тя даже ще намелее, когато влезем в еврозоната.

"Президентът има право и на действие и на мнения, не може да бъде забранено, но пък ние за това го казахме тогава - ако беше въобще законово допустим - ние сме били на страната на това хората да бъдат питани. Щяхме да подкрепим тази идея да бъдат питани, но от тук нататък виждате, че този въпрос е в Конституционния съд. Интересно защо само преди месец президентът беше по коренно различно мнение по същата тема", коментира Балабанов.

Депутатът от ИТН посочи още, че лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски е лидер на опозицията и в момента е партньор със съпредседателя на "Продължаваме промяната" Кирил Петков и лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов.