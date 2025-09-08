Атанас Зафиров: Поканата за посещението в Китай бе чисто партийна

Поканата за визитата в Китай бе чисто партийна, обясни вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров пред БНТ.

"Парадът в Пекин не беше просто парад, а комплекс от събития, които отразяват една значима годишнина - 80 години от края на Втората световна война и победата над фашизма. Нека нашето посещение да бъде разглеждане именно в контекста на това историческо събитие, както и срещите, които проведохме с представители на Китайската комунистическа партия", посочи вицето.

Посещението в голямата азиатска страна постави в неудобно положение колегите му от правителството, които разбрали за пътуването от медиите. Според Зафиров обаче посещението е "нещо обичайно и не е нещо, което излиза от рамките на нормалното".

"Ние имаме дълга 76-годишна история между двете партии и поканата беше чисто партийна. Аз водех партийна делегация, която взе участие и в това събитие, което беше наистина историческо, грандиозно, но не е нещо, което не се е случвало. Само преди 10 години Китайската народна република по същия бляскав и грандиозен начин отбеляза и 70-ата годишнина от приключването на войната. Така че не е нещо, което се е случило и нещо, което би трябвало да изненадва анализатори, политици, геополитици и т.н.", заяви той.

Зафиров допълни, че с премиера Росен Желязков имат отлична комуникация. Още не е разговарял с него след прибирането си. Надява се да се видят на заседанието на Министерски съвет и "ако има някакви неразрешени въпроси, те ще бъдат обсъдени".