Атанас Зафиров: Поканата за посещението в Китай бе чисто партийна

OFFNews 08 септември 2025 в 08:39 928 5
Атанас Зафиров

Снимка БТА
Атанас Зафиров

Поканата за визитата в Китай бе чисто партийна, обясни вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров пред БНТ. 

"Парадът в Пекин не беше просто парад, а комплекс от събития, които отразяват една значима годишнина - 80 години от края на Втората световна война и победата над фашизма. Нека нашето посещение да бъде разглеждане именно в контекста на това историческо събитие, както и срещите, които проведохме с представители на Китайската комунистическа партия", посочи вицето. 

Посещението в голямата азиатска страна постави в неудобно положение колегите му от правителството, които разбрали за пътуването от медиите. Според Зафиров обаче посещението е "нещо обичайно и не е нещо, което излиза от рамките на нормалното".

"Ние имаме дълга 76-годишна история между двете партии и поканата беше чисто партийна. Аз водех партийна делегация, която взе участие и в това събитие, което беше наистина историческо, грандиозно, но не е нещо, което не се е случвало. Само преди 10 години Китайската народна република по същия бляскав и грандиозен начин отбеляза и 70-ата годишнина от приключването на войната. Така че не е нещо, което се е случило и нещо, което би трябвало да изненадва анализатори, политици, геополитици и т.н.", заяви той.

Зафиров допълни, че с премиера Росен Желязков имат отлична комуникация. Още не е разговарял с него след прибирането си. Надява се да се видят на заседанието на Министерски съвет и "ако има някакви неразрешени въпроси, те ще бъдат обсъдени".

    6764

    5

    GB

    08.09 2025 в 10:24

    -0
    +3
    "...поканата беше чисто партийна. Аз водех партийна делегация, ..."


    Но Китай ви представиха като официална делегация от България, водена от вицепремиер!

    2970

    4

    Джендо Джедев

    08.09 2025 в 09:57

    -0
    +9
    Което добре показва истинското лице на партията ви. Ето тези останаха единствените, с които Боко вече може да прави ош-беш. Освен Шиши, разбира се, но там става въпрос по-скоро за подчинение.

    3930

    3

    бай Падежко

    08.09 2025 в 08:49

    -0
    +9
    Вервам ти. A има ли в БГ мераклии, да живеят в държава от БРИКС? Или е както с "поканата" на Пут?

    242

    2

    Октим

    08.09 2025 в 08:48

    -0
    +9
    По случай победата над фашизма, селският мурджо се среща с всички върли и най-големи фашисти на съвремието ... А това може да бъде определено за нещо "велико" само от един тъп, неначетен и неграмотен комунистически цървул!

    180

    1

    Far Rider

    08.09 2025 в 08:42

    -0
    +0
    ДОбре е направил, че е посетил Китай. Още 14 държави се присъединяват към БРИКС.
     