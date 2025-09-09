Атанас Атанасов поиска изслушване на премиера за случая с шефа на МВР–Русе

Атанас Атанасов и народните представители от „Демократи за силна България" внесоха искане за изслушване на министър-председателя Росен Желязков в Народното събрание, съобщиха от пресцентъра на ДСБ.

Поводът е инцидентът от 4 септември, при който бе нападнат и тежко пострада директорът на ОДМВР – Русе, старши комисар Николай Кожухаров.

От ДСБ посочват сериозни несъответствия в официалните версии- МВР първоначално определило случая като „битов инцидент“, докато прокуратурата говори за „тежка телесна повреда, нанесена на полицейски орган“.

Противоречията и липсата на прозрачност подкопават доверието в институциите и засягат сигурността на всички граждани, допълват от партията.

Депутатите настояват министър-председателят да представи пред Народното събрание пълната хронология на събитията – от данните в системата 112, действията на МВР и Спешна помощ до уведомяването на прокуратурата и последвалите разпореждания.

Предложението им е изслушването да бъде включено като първа точка в дневния ред на парламента в сряда.