Асен Василев: ПП не планира нов вот на недоверие, но предстоят остри сблъсъци за бюджета

Предстоят остри политически сблъсъци за съдебната власт и бюджета, предупреди председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев пред Нова тв. Той обаче уточни, че ПП не планира нов вот на недоверие, но следващата голяма битка ще бъде за бюджета, където вече се подготвя вдигане на данъци и замразяване на доходи.

Василев изтъкна, че управляващите се готвят да ограбят българските граждани, за да наливат в касичките на (Делян) Пеевски, който реално управлява държавата, като „сгъва“ хората чрез натиск и заплахи.

„Пеевски нас няма да успее да ни сгъне. Има много хора в тази държава, които няма да се сгънят. Ще работят за България с главно Б, а не за държава с Д”, посочи Василев и допълни, че времето за думи е свършило, "минаваме към радикализация и действия".

Според председателя на ПП блокирането на парламентарния паркинг, за да се попречи на Пеевски да влезе с колата си, е „добро постижение“, което показва как един депутат се охранява с ресурс, достатъчен за строеж на детска градина.

„Един човек, който го охранява цялата държава. С парите за неговата охрана всяка година може да се строи една детска градина. Защо един депутат е по-ценен от премиера и президента. Да сте видели такава охрана с премиера, президента или с шефката на НС?, изтъкна той.

Лидерът на ПП призова правосъдния министър Георги Георгиев да свика Висшия съдебен съвет, за да се обсъди дали главният прокурор е вече нелегитимен, след като са изтекли шестте месеца, записани в Закона за съдебната власт.

„Правосъдният министър да свика ВСС с една точка – да се съберат двете колегии и да обсъдят 6-те месеца, записани в ЗСВ, след които главният прокурор става нелегитимен и трябва да се избере нов временно изпълняващ. Дали наистина са 6 месеца, защото съдиите казват 6 са и си сменят шефа на ВАС, а прокурорите казват не са 6 месеца”, каза Василев.

Като опит да се отнемат правомощията на държавния глава определи лидерът на ПП шефовете на службите да се избират от парламента без подпис на президента.