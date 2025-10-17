Асен Василев: Изготвен е бюджет на НЗОК на база текущо законодателство - без увеличенията за лекарите и сестрите

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев посочи, че,, по негова информация, има изготвен бюджет на НЗОК на база текущо законодателство - без увеличенията за лекарите и сестрите.

По думите му "пет месеца управляващите се крият по храстите, за да не отговорят на младите медици и медицински сестри".

"С пълен цинизъм се отнасят към техните искания. Ние ще продължим да събираме подписи и да искаме извънредна комисия, за да може да се разгледа на второ четене законопроектът преди 31 октомври, когато трябва да бъде внесен бюдежтът", допълни още Василев в кулоарите на парламента.

Васил Пандов от ПП заяви, че "цинизмът на управляващите към медицинските специалисти продължава за поредна седмица".

"Това управление е основано единствено на консумация. Това, че нещо се прави за хората, е пълна илюзия, каза депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България".

Той посочи, че за пореден път от ПП-ДБ са поискали да се свика комисия по здравеопазване, на която да се разгледа Законът за заплатите на лекари и сестри. По думите му във вторник председателят на комисията и другите депутати от ГЕРБ са казали, че няма да идват на работа.

Въпреки че са имали необходимите подписи и председателят на комисията е бил длъжен да свика комисия - такава не е имало.

Пандов посочи още, че работната група също е била отложена, защото депутатите от ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" не идват на работа.