Антонио Коща пристига, ще се срещне с Росен Желязков

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща пристига на посещение у нас днес. Той ще се срещне с премиера Росен Желязков, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.
Визитата на Коща е част от обиколка на столиците на държавите членки на Европейския съюз (ЕС), с цел да обмени и събере вижданията на държавните и правителствените ръководители относно актуалните теми в ЕС, подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните срещи на върха, както и да се запознае с приоритетите на различните държави по Многогодишната финансова рамка.
По време на разговора Росен Желязков и Антонио Коща ще обсъдят ключовите политически приоритети на Европейския съюз и перспективите за укрепването на сътрудничеството в рамките на Съюза.
Тази „Обиколка на столиците“ ще предостави възможност на Коща да събере мнения от държавни и правителствени ръководители относно ситуацията в ЕС и да подготви почвата за предстоящи срещи на Европейския съвет и международни срещи на високо равнище, се посочва в разпространено до медиите изявление на Европейския съвет, цитирани от БТА.
04.09 2025 в 07:51
