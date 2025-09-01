Александър Йорданов: Руски негодници се опитаха да убият фон дер Лайен в България

Бившият евродепутат от ГЕРБ-ЕНП Александър Йорданов, който преди години бе и председател на българския парламент, определи като опит за убийство инцидента край Пловдив със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. При него се оказа, че чрез външна намеса са били блокирани GPS навигационните системи.

"Близко до ума е, че това са руски негодници или луднали нашенски путинофили", написа той в профила си във фейсбук.

Според Йорданов днешният режим в Кремъл и русофилията са смъртна опасност за нашия народ и държава.

Ето и текста на цялата му публикация: