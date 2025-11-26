9 евро дневно обезщетение за безработица от 2026 г., одобри окончателно бюджетната комисия

Бюджетната комисия на Народното събрание прие законопроекта на Държавното общество осигуряване (ДОО) на второ четене след много скандали.

Максималният осигурителен доход ще бъде 2352 евро. Осигурителните вноски за фонд "Пенсии" се вдигат с 2 процентни пункта (от 19,8% на 21,8%) при съотношение между работодател и служител с 60/40. Според становището не множество експерти увеличението на пенсионната вноска на практика ще бъде с 10,1%. Вноските за останалите пенсионни фондове се запазват на нивата от 2025 година. Обезщетението за безработица ще е едва на 9 евро на ден, което прави 180 евро на месец.

Заседанието на комисията по бюджет и финанси започна извънредно в почивка, поискана от Костадин Ангелов. Това предизвика бурна съпротива от страна на "Продължаваме промяната - Демократична България". Лидерът на ПП и бивш финансов министър Асен Василев взе думата и отказа да я даде, като така успя да осуети началото на заседанието в продължение на над 45 минути. През това време в залата напрежението беше изключително високо, като неведнъж се стигна до леки спречквания между депутати. Все пак след около 2 часа хаос, депутатите преминаха към обсъждане по същество.

ПП-ДБ настояват за: отпадане на допълнителните 2% осигурителна тежест, максималният осигурителен доход да не се вдига по този без насрещни политики, данъчният кредит за работещи родители да се увеличи с 50% - 900 лв. за първо 1800 лв. за второ и 2700 лв. за трето дете. Предлагат и "гъвкаво бащинство", така че бащите да имат възможност да се включат в отглеждането на децата, както и да се получават 100% майчински обезщетения при по-ранно връщане на работа и осигуровки за майчинство за сметка на държавата.

"Наблюдаваме една тиха дискриминация, което нежелание на малките работодатели да наемат жени във фертилна възраст, защото излязат ли в майчинство ще са разход. Настояваме единият от разходите на работодателите да мине за сметка на държавата", каза Венко Сабрутев от ПП.

"Това жена да роди дете не е болест, а в момента го третираме така. От тази гледна точка е добре да се промени начина на плащане. Призовавам ви да подкрепите жените да получат обезщетението си в пълен размер - това е добре за младите майки и не води до допълнителен разход", каза лидерът на ПП Асен Василев.

Той се обърна към БСП и обори аргумента им, че работещите получават повече права с вдигането на осигуровките.

"Но какво виждаме в ДОО? Замразена е максималната пенсия - плащате повече осигуровки, а повече права не получавате. Няма промяна в параметрите на швейцарското правило - тоест събирате повече осигуровки, но не давате по-висока пенсия заради тях, давате им стандартното повишение, което важи при предишните нива на осигуровки", обясни Асен Василев.

Според него по-важният въпрос от това дали е справедливо е защо се прави. По думите му целта е да се намали трансферът от държавния бюджет към бюджета на ДОО и тези пари да се "използват за нещо друго" в държавния бюджет.

Попита дали дясната политика на това правителство е да докара най-голямото увеличение на данъци от Жан Виденов насам. "Това е грешно от морална гледна точка, а и от икономическа", каза лидерът на ПП.

Той прогнозира, че работещите не могат да очакват вдигане на заплатите - заради увеличението на осигуровките.

"Като не им увеличат заплатите потреблението ще намалее и съответно водещ стълб на икономиката ще бъде ударен в най-тежкия момент, когато имаме безпрецедентно увеличение на цената на битовия ток", отбеляза Асен Василев.

Икономистът от ДБ Мартин Димитров каза, че рекордното вдигане на осигурителната тежест ще принуди много хора да избягват плащанията по незаконен начин. Той предупреди, че приходите от този 2-процентов ръст няма да са колкото управляващите очакват.

Хасан Адемов от АПС каза, че с този бюджет на ДОО получаващите минималното обезщетение за безработица ще останат под линията за бедност. Според него е нужно спешно обезщетението за безработни да се обвърже с линията за бедност, така че да не пада под нея. МЕЧ имат подобно предложение за помощите за безработица. ПП-ДБ казаха, че ще подкрепят тези предложения.

Дебатът в пленарната зала по т.нар. "малки" бюджети тепърва предстои и се очаква да продължи до ранни зори.

Цончо Ганев от "Възраждане" обвини ПП-ДБ, че всъщност лобират за частните пенсионни фондове.

"Недейте разводнява заседанието на комисията, само и само да стане 18 часа (б.а. за когато е насрочен протестът на ПП-ДБ срещу бюджета)", каза Йордан Цонев от ДПС-НН.

НОИ ще може да ревизира ТЕЛК решения от 5 години назад

Александър Иванов от ГЕРБ предложи редакция за ревизия на отпуснатите от Трудово-лекарска комисия (ТЕЛК) решения. Редакцията в закона се прие в заключителните разпоредби на закона за ДОО.

Дава се възможност Националния осигурителен институт (НОИ) да иска от Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) да преразглежда влезли в сила експертни решения до 5 години назад, когато във връзка с отпускане или изплащане на обезщетения, помощи и пенсии се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за издаване на тези решения.

В тези случаи НЕЛК се произнася след извършен от ТЕЛК преглед, като комисията ще се избира по ред, определен от министъра на здравеопазването и управителя на НОИ. Законовият текст следва да влезе в сила от 1 март.

Нито едно предложение на опозицията не се прие. Депутатите преминаха към обсъждане на бюджета за Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК).

Проектобюджетът на НЗОК 2026 г. е рекорден - средствата в него са над 5,570 млрд. евро, което представлява 15% ръст спрямо тази година. В него се заделят 230 млн. евро от централния бюджет, които управляващите обещават да отидат за увеличение на заплатите на медицинските специалисти, включително и протестиращите вече месеци млади лекари.