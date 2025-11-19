27% от проверените водни обекти край морето са с нарушения

20 водни обекта по Северното и Южното Черноморие са проверени от 7 до 24 октомври от Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ – Варна и РИОСВ – Бургас, съобщи министърът на екологията Манол Генов след заседание на правителството.
Проверките са обхванали 52 речни участъка - 16 по северното и 36 по Южното Черноморие. Установихме 14 участъка с нарушена проводимост, 7 покрити участъка, вкарани в тръби за заустване, 9 участъка, върху които е застроено, 6 коригирани участъка и 8 некоригирани, но почистени участъка, уточни Генов.
„При направената проверка около 27% от проверените участъци са с реални нарушения, каза още той.
Най-голям е проблемът в урбанизираните територии на Свети Влас, „Елените“, Лозенец, Царево, Слънчев бряг и Варна. Защитените зони като Ропотамо, Вая, Ахелой, Велека, Караагач са в изключително добро състояние, не открихме нарушение на законодателството. Установихме и че на много места водните участъци не са отразени в кадастралните карти. В урбанизираните територии – специално на Свети влас, Елените, Лозенец и Царево, констатирахме намалена проводимост на водните течения“, заяви министърът.
Той посочи, че основните причини за трагичните наводнения по Черноморието са метеороличните и географските карти, малкият водосбор на зоните, формираната метеорологична обстановка на интензивни краткотрайни валежи, стръмният релеф в комбинация с близостта на Черно море.
Застрояването също е един от факторите. Готвим подробен доклад, правим проверки в цялата страна за строителство или съоръжения там, където в картите за управление на риска от наводнение има някакви нарушения. Цялата информация ще я предоставим на МРРБ, за да може министерството и ДНСК да предприемат своите мерки по компетентност за всички тези случаи“, уточни още той.
По заповед на министър Генов са открити 27 преписки за „Елените“, където стана голямото бедствие с жертви. Там няма нито едно съгласуване, което да е в разрез със закона и да е извършено от органите на МОСВ. Всички решения са взимани на ниво община“, допълни Манол Генов.
