По-голяма роля на регионите искат румънски производители и предприемачи в ЕП

Доклачикът по Многогодишната финансова рамка на ЕС и евродепутат Зигфрид Мурешан от Европейска народна партия Зигфрид Мурешан се срещна с румънски предприемачи и производители в Европарламента.

"Бях посетен от либерални колеги от окръг Сату Маре - предприемачи, земеделски производители, местни и окръжни съветници, кметове - хора, които са активни във всички области и познават много добре своите общности", пише румънският евродепутат в социалните мрежи.

На срещата са били обсъдени бъдещият бюджет на Европейския съюз и съществената роля на регионите в използването на европейските фондове.

Местните власти знаят най-добре какви са нуждите на общностите и къде наистина да се инвестира. Ето защо в преговорите по дългосрочния бюджет на Европейския съюз, които координирам в Европейския парламент (ЕП), те претендират да имат по-голяма роля, отбелязва Мурешан.

На 12 ноември (сряда) се очаква МФР да влезе за обсъждане в пленарната зала на Европейския парламент. ЕНП - най-голямата група в Европарламента заплашва да отхвърли предложението на Еврокомисията. Критики има и от Прогресивния алианс на социалистите и демократите.

Преди няколко дни Мурешан проведе среща с френски кметове - отново в сградата на ЕП. "Регионите трябва да имат централна роля в приемането и изпълнението на следващия многогодишен бюджет на Европейския съюз", каза той пред градоначалниците.

Докладчикът по МФР е категоричен, че големия бюджет на ЕС трябва да бъдат включени всички бенефициенти на европейски фондове в изготвянето и приемането на следващия европейски бюджет. "Трябва да решим заедно с хората, предприятията и регионите как да инвестираме европейските фондове", заявява румънският евродепутат от ЕНП.