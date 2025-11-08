По-голяма роля на регионите, искат румънски производители и предприемачи в ЕП

Доклачикът по Многогодишната финансова рамка на ЕС и евродепутат Зигфрид Мурешан от Европейска народна партия Зигфрид Мурешан се срещна с румънски предприемачи и производители в Европарламента.
"Бях посетен от либерални колеги от окръг Сату Маре - предприемачи, земеделски производители, местни и окръжни съветници, кметове - хора, които са активни във всички области и познават много добре своите общности", пише румънският евродепутат в социалните мрежи.
На срещата са били обсъдени бъдещият бюджет на Европейския съюз и съществената роля на регионите в използването на европейските фондове.
Местните власти знаят най-добре какви са нуждите на общностите и къде наистина да се инвестира. Ето защо в преговорите по дългосрочния бюджет на Европейския съюз, които координирам в Европейския парламент (ЕП), те претендират да имат по-голяма роля, отбелязва Мурешан.
На 12 ноември (сряда) се очаква МФР да влезе за обсъждане в пленарната зала на Европейския парламент. ЕНП - най-голямата група в Европарламента заплашва да отхвърли предложението на Еврокомисията. Критики има и от Прогресивния алианс на социалистите и демократите.
Преди няколко дни Мурешан проведе среща с френски кметове - отново в сградата на ЕП. "Регионите трябва да имат централна роля в приемането и изпълнението на следващия многогодишен бюджет на Европейския съюз", каза той пред градоначалниците.
Докладчикът по МФР е категоричен, че големия бюджет на ЕС трябва да бъдат включени всички бенефициенти на европейски фондове в изготвянето и приемането на следващия европейски бюджет. "Трябва да решим заедно с хората, предприятията и регионите как да инвестираме европейските фондове", заявява румънският евродепутат от ЕНП.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Борис Бонев: София има 4 снегорина, без фирмите за почистване градът ще е блокиран от снега
Борис Бонев: София има 4 снегорина, без фирмите за почистване градът ще е блокиран от снега
Тръмп изключи Унгария от санкциите върху руски петрол и газ
Кметът Терзиев иска нова структура на администрацията в Столична община