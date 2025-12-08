Пенкова: Има 4 ключови риска за регионалната политика в предложения модел на ЕС ''пари срещу реформи''

Новата многогодишна финансова рамка на ЕС не е просто бюджетен документ, тя е политически избор каква Европа искаме и каква Европа ще градим.

Това заяви евродепутатът Цветелина Пенкова от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите на дискусията „България и новият европейски бюджет 2028-2034: цели и възможности“. Дискусията е организирана от Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент.

За първи път в историята в дългосрочния бюджет на ЕС енергетиката и индустрията са изведени като приоритет, а ядрената енергетика получава целенасочено финансиране за развитие на нови мощности и подготовка на кадри. За България това е възможност да осигурим приоритетни инвестиции в модернизация на електропреносната мрежа, развитие на хранилища, разширяване на ядрените мощности, обясни Пенкова.

Според нея в предложения модел за разпределение на средствата в новия 7-годишен бюджет на ЕС – „пари срещу реформи” - ясно се очертават 4 ключови риска за регионалната политика:

"- Намаляване на средствата за кохезия – по-ниският бюджет за сближаване ограничава инвестициите в инфраструктура, социални услуги и регионално развитие.
-  Прекомерна централизация – твърде голям контрол на национално ниво върху средствата ще отслаби местното участие и прозрачността.
-  Ограничаване на регионите и общините – риск от загуба на пряк достъп до финансиране и автономия при планиране и изпълнение на проекти.
-  Политическо блокиране на средства – финансирането може да се забавя или спира по политически мотиви, чрез субективни оценки за изпълнение на реформите."

Тези рискове са неоснователни и подкопават основния принцип, на който е изграден нашия Съюз – солидарност. Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП се противопоставя на новия модел на разпределение на средства, който заменя над 500 оперативни програми с 27 Национални и регионални партньорски плана, заяви Цветелина Пенкова.

Новите финансови инструменти трябва да достигнат до регионите и индустриите, които най-силно се нуждаят от тях, обобщи евродепутатът от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите.

