Пеевски е заплаха за демокрацията''. Дебатът в Европарламента за посегателството срещу закона у нас (видео)

Либералите от групата „Обнови Европа“ (Renew Europe) обвиниха Делян Пеевски в овладяване на съдебната система и политически натиск върху опозицията по повод задържането на варненския кмет Благомир Коцев. Това се случи по време на дебат в Европейския парламент, посветен на състоянието на върховенството на правото и демократичните институции в България.

Европейски политически лидери, сред които Валери Айе - председател на групата „Обнови Европа" в ЕП, Свеня Хан - председател на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ), и Софи Вилмес - бивш министър-председател на Белгия, настояват Европа да погледне сериозно на случващото се в България.

Либералите настояват за освобождаване на кмета на Варна Коцев и представители на опозицията, възстановяване на институционалната независимост и върховенството на правото, защита на средствата на ЕС от политическа злоупотреба.

Renew Europe: Пеевски е заплаха за демокрацията

Кметът на Варна Благомир Коцев е в клетка, защото представлява поколение, което не иска корупция. Това е срам за нас като свободен и демократичен ЕС. Няма да се обърнем с гръб към София - това е тест за нашите ценности, стойност и кураж. Ако правосъдието може да се изкриви за един човек - никой не е защитен, а ако мълчим - участваме в престъплението. Не може да пренебрегваме несправедливостта в София. Това е моментът да покажем, че Европа защитава демокрацията. Това, което наблюдаваме в България, не е случайно - става в страна, в която правосъдието е в ръцете на олигарси. Това е корумпираният свят на Делян Пеевски. Делян Пеевски е заплаха за демокрацията. Той овладява съществуващите партии една по една и те се употребяват като инструменти за заглушаване на опонентите. Измерението е огромно - България е част от НАТО и от колективната ни отбрана. Когато се вкоренят несправедливост и корупция, се отслабва европейската сигурност. Призоваваме ЕП да изпрати спешна мисия за установяване на фактите, която да провери върховенството на закона, заявиха от "Обнови Европа" в началото на дебата.

Вигенин: Либералите истеризират

Българският евродепутат Кристиян Вигенин от групата на Социалистите и демократите заяви, че политическата злоупотреба с тези въпроси подкопава доверието на гражданите и има обратен ефект. Посочи, че тази тема може да се проведе в европейската комисия за граждански права.

“Днес обаче Renew Europe, подведени от своите членове от България, истеризира проблемите, с които страната се сблъсква не от вчера - отслабена съдебна система, редица органи с ръководства с изтекъл мандат - всичко това е резултат от от политическата нестабилност през последните години. И какво ни предлагате - пропаганден дебат в ЕП, спиране на средствата за България и европейска политическа намеса в работата на българския съд. Човекът, който като премиер нареди ареста лидера на опозицията, днес се жалва от разследването на кмет, провеждано по законово установения ред. Демонизират се лидерите на две партии, с които либералите управляваха заедно само преди година и заедно нанесоха погром върху българската Конституция”, каза Вигенин и добави, че “невинни няма”.

Никола Минчев: Коцев избра почтеността и беше арестуван

Българският евродепутат Никола Минчев от ПП/ Renew Europe заяви, че докладът за върховенството на правото в България твърде меко е изразил какво става в България. Посочи, че задържането под стража трябва да се става с основание, а че в България се ползва “по принцип”. По думите му Благомир Коцев е задържан под стража, защото е “избрал почтеността”.

“Кметът на Варна получава ултиматум - да избере друга партия при началото на мандата си, или да се откаже. Той избра почтеността и бе арестуван”, заяви Минчев.

Имаме и.ф. гл. прокурор, който упражнява тази длъжност доста след изтичането на своя мандат, добави той.

Никола Минчев призова председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен да изпълни обещанието си - защитата на върховенството на правото трябва да бъде обвързано с получаването на европейски средства.

“Не може да повтаряме едни и същи грешки. Нищо не засилва толкова антиевропейските настроения, колкото корупцията и нередностите”, каза още Никола Минчев.

Българският евродепутат Илхан Кючюк от АПС/Renew Europe каза, че обвиненията срещу Благомир Коцев не са юридически обосновани и призова ЕК да се вгледа дали условията за изплащане на средствата по отношение на върховенството на правото още са налице в България.

Позциите на Съвета на ЕС и на Еврокомисията

От Съвета на Европа заявиха, че върховенството на закона и демокрацията са основни ценности на ЕС и че правят анализ на конкретната ситуация на всяка държава членка. На 17 ноември в Съвета на министрите ще фигурира и България - и тогава ще бъдат обсъдени проблемите и предизвикателства пред върховенството на правото в страната, каза лаконично говорител на Съвета.

“Постигнати са няколко реформи от началото на годината - например съдебен преглед на решенията от прокуратурата, внесено е такова предложение. Освен това законът за задължителна информация по делата за медиация се приема и това може да подобри достъпът до правосъдие”, заявиха от Европейската комисия.

Законодателство за лобизма и защита на подаващите сигнали вече влязоха в сила, изтъкват от ЕК.

Комисията заявява, че все още има неудовлетворително изпълнени реформи и мерки, а що се отнася до медиите и свободата на словото - има притеснения относно финансирането на медиите.

“Закон, който щеше да ограничи свободата на медиите не беше приет, но все още се отлага избора на нов шеф на националната телевизия. Все пак има напредък в прозрачността на държавната реклама”, констатират от ЕК.

Йончева не иска дебат, това било намеса в “независимата съдебна система”

Българският евродепутат Елена Йончева заяви от трибуната, че не трябва да има намеса в “независимата съдебна система”.

"Наблюдаваме обаче опит на атака на една от партиите в опозицията срещу независимата съдебна власт. Срещу кмета на Варна има сигнали за корупция, а лидерът на ПП дори подаде оставка заради разследване за корупционни сигнали в София. А сега си представете ситуация, в която институциите в България не бяха реагирали на сигналите, само защото става дума за кметове от опозицията. Немислимо, нали? Какво предлагат - да си затворим очите, защото е тяхната корупция. И непрекъснато да поставяме под съмнение работата на съдебната власт. Този път води към срутване на държавността", твърди Йончева.

Позиция на Прогресивния алианс на социалистите и демократите

"Знаем, че кметът Коцев е задържан и има висящо разследване", каза Хуан Фернандо Лопез Агилар от Прогресивния алианс на социалистите и демократите в европейския парламент.

"Знаем, че Главният прокурор е с изтекъл мандат. Усеща се и руска намеса".

Радан Кънев: Не се опазват правата на свободната собственост и икономика

"Какво става в България е въпросът, който чувам най-често по коридорите на тази сграда", каза Радан Кънев от ДсБ / ЕНП.

"Силовият държавен апарат, специалните служби, Прокуратурата не служат на публичната политика, а се опитват да правят политика и да упражняват власт. Не опазват правата на собственост и свободната икономика, а се опитват да заграбват собственост и да контролират икономиката. Не гарантират разделението на властите, а се домогват до пълна концентрация на власт - медийна, финансова, политическа, дори партийна чрез създаването или превземане на политически партии. Точно както комунистическата Държавна сигурност и нейните издънки, криминалните групировки от 90-те години. И съответно няма как да гарантират европейската ориентация на страната ни. Подчертавам, че това не е партиен въпрос и е въпрос без лесно решение. Ако този парламент не иска да засили антиевропейските настроения, той трябва да покаже, че всеки български гражданин, като европейски гражданин, има право на защита от Европа там, където държавата му се проваля".

Цветелина Пенкова: България е стабилна, демократична и ангажирана с върховенството на правото

"Демокрацията не се прилага спрямо политическата ситуация, тя е постоянен ангажимент и България го доказва всеки ден. След години на политическа нестабилност и поредица от избори страната ни изгради редовно правителство, възстанови диалога между институциите и върна предвидимостта. Това е демокрация в действие, не в декларации. Днес България е поела ясен курс - към стабилност, икономически растеж и членство в Еврозоната. Съветът на Европа приключи пост-мониторинговия диалог с България след 26 години наблюдение. Това не е подарък, а това е знак, че страната ни реализира ключови ангажименти. И в този контекст може би е изненадващо, че именно сега обсъждаме загриженост за върховенство на правото. Когато една държава се движи напред, най-шумни са онези, които са свикнали да я виждат в застой. Но шумът не променя фактите. България е стабилна, демократична и ангажирана с върховенството на правото. Истинската защита на демокрацията не е в това да се създават съмнения, а в това да се защитава постигнатото. Нашата цел трябва да бъде да подкрепяме постигнатия напредък, за да може той да продължи. Защото стабилна България означава по-силен ЕС", заяви Цветелина Пенкова от БСП.

Христо Петров: Благомир Коцев беше свободен, а 7 милиона бяха в ареста

"Уважаеми колеги, уважаеми българи. Ситуацията е пределно ясна и не е от вчера. Всеки един човек от България знае за какво става дума. Всеки един от хората, които взимат решени в ЕК също знае за какво става дума. Резултатите са видими. Дъблок поклон към тези мои съграждани, които опитват със собствените си ръце да решат проблема със софийския боклук и дълбок поклон към всеки един българин, който е осъзнал, че няма как животът да се живее в чакалнята на живота. Днешният ден за нас е настояще, но един ден той ще бъде в историята и в учебника по история за днешния ден ще пише: Благомир Коцев беше свободен, а 7 милиона бяха в ареста", заяви Христо Петров от "Продължаваме промяната" / "Обнови Европа".