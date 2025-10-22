Първи реакции на българските евродепутати след дебата за Благомир Коцев

Противоречиви коментари дадоха българските евродепутати след приключването на дебата в Европейския парламент, иницииран от групата на "Обнови Европа". Повод за обсъждането беше ареста на кмета на Варна Благомир Коцев и нарастващото влияние на Делян Пеевски, който либералите нарекоха "заплаха за демокрацията".

"Успяхме да поставим темата за състоянието на върховенството на закона в България на един толкова висок институционален форум, какъвто е Европейският парламент и това е успех", заяви пред БТА евродепутатът Никола Минчев от групата на "Обнови Европа"/"Продължаваме промяната". "За да се стигне до това темата да се дебатира в пленарната зала на Европейския парламент, значи все пак има интерес към нея и евродепутатите имат какво да кажат и какво да чуят", коментира Минчев.

Той посочи, че не е изненадан от изразените позиции от отделните политически групи в европарламента.

"Естествено, че ние от "Обнови Европа“ бяхме силно критични към случващото се в България в момента, каза Минчев. Подкрепа получихме от групата на „Зелените“, като представителят, който говори от името на групата е и председател на антикорупционната интергрупа в Европейския парламент, посочи евродепутатът. Позицията на Европейската народна партия (ЕНП) и социалистите също не е изненадваща, при положение, че ГЕРБ и БСП са в управляващата коалиция в България", коментира още Никола Минчев. "При ЕНП прави впечатление, че сред говорителите не присъстваше никой от ръководството на групата и на партията, изтъкна евродепутатът. Ако в предишни дебати самият председател на ЕНП Манфред Вебер винаги е бил много активен в защитата и на ГЕРБ и персонално на Бойко Борисов, сега той нямаше изказване, коментира Минчев. От страна на "Обнови Европа" се изказа председателят на групата, от Алианса на либералите и демократите за Европа - председателят на партията, то от от страна на ЕНП нямаше такова присъствие", допълни още той.

Евродепутатът изрази съжаление, че по време на самия дебат не е имало възможност за реплики и дуплики, което отнема от динамиката и от енергията на разговора, но според него това е стандартно при този тип дебати в Европейския парламент.

Според Андрей Ковачев от ГЕРБ / ЕНП е притеснително, че от "Продължаваме Промяната" настояват пред техните партньори от "Обнови Европа" за спиране на плащанията към България.

Намирам за изключително некоректно, дори безотговорно "Продължаваме промяната" да обвързват работата на българските институции по едно разследване, по което все още се работи с това да се спрат плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост", коментира той.

Според независимия евродепутат, издигнат от ДПС, Елена Йончева днес сме станали свидетели на "един партиен дебат", изнесен от групата на „Обнови Европа“. Тя отбеляза, че групата се е възползвала от правило на ЕП, което позволява на всяка една политическа група да постави подобно обсъждане, но това е дебат без резолюция, без гласуване и той не изразява по никакъв начин позицията на парламента.

"По тази причина залата беше на практика празна", каза Йончева.

Ивайло Вълчев от ИТН / Групата на Европейските консерватори и реформисти не взе участие в дебата.

"Дебатът се състоя само защото правилникът на ЕП позволява веднъж в сесия някоя от политическите групи да внесе за обсъждане въпрос, който нито е съгласуван на председателски съвет, нито в момента представлява интерес или важност", каза той.

Вълчев подчерта, че в България в момента има дело, което е в ход, а да се води дебат за него в европарламента е опит за натиск върху съдебната система.

От Съвета на ЕС заявиха, че върховенството на закона и демокрацията са основни ценности на ЕС и че правят анализ на конкретната ситуация на всяка държава членка.