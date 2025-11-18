Ето как се ''облагородява'' кв. Яворов, който е зелена зона от 2017 година (снимки)

Читател на OFFNews изпрати до редакцията ни снимки от столичния квартал "Яворов".
"Нагледен пример как е облагородена инфраструктурата в квартал Яворов,който е зелена зона от 2017 година", пише той.
Така той реагира на решението на Столичния общински съвет (СОС) да удвои цените за зелена зона и синя зона, както и да ги разшири значително след Нова година.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Омбудсманът поиска СО да оттегли решението за новите зони и цени за паркиране
Наглост: Кола с чуждестранна регистрация паркира във варненски подлез
5 патрулки гониха пиян шофьор в продължение на 100 км край Варна
Мяра: Според 60% от българите бившата ДС още определя живота ни