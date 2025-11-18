Ето как се ''облагородява'' кв. Яворов, който е зелена зона от 2017 година (снимки)

Читател на OFFNews изпрати до редакцията ни снимки от столичния квартал "Яворов".

"Нагледен пример как е облагородена инфраструктурата в квартал Яворов,който е зелена зона от 2017 година", пише той.

Така той реагира на решението на Столичния общински съвет (СОС) да удвои цените за зелена зона и синя зона, както и да ги разшири значително след Нова година.