ОИК-Пазарджик отчита 35,09% активност

Изборният ден за нови общински съветници в Пазарджик приключи, съобщиха от Общинската избирателна комисия. Точно в 20:00 ч. във всички 151 секционни комисии гласуването е завършило.
До урните са отишли 34 008 избиратели, което е 35,09 процента от имащите право на вот.
Гласоподавателите избираха между 597 кандидати се състезават за 41 мандата.
В ОИК днес са постъпили 16 сигнала за различни нарушения на Изборния кодекс, но при проверките им не са констатирани нередности.
