ОИК: Без нарушения на изборите за кмет в село Зараево

Без нарушения приключиха изборите за кмет на поповското село Зараево. Избирателната активност към 20:00 часа е 62 процента, съобщи за БТА председателят на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Попово Галин Цанков.

Правото си на глас на частичните избори за кмет на кметство село Зараево упражниха 472 граждани от общо 752 имащи това право.

Според междинните резултати през деня, избирателната активност към 11:00 часа бе 18,3 процента, а в 16:00 часа бе малко над 47 на сто.

Резултатите от вота на жителите на Зараево се очаква до края на деня, каза още председателят на ОИК – Попово.

При близо 30 на сто избирателна активност приключиха днешните частичните местни избори в старозагорското село Хрищени, съобщава на официалния си сайт Общинската избирателна комисия (ОИК) в 27-и Многомандатен избирателен район (МИР).

До урните са отишли 435 от имащите право на глас 1484 души или това са 29,31 на сто.

Изборният ден в двете сформирани секции в населеното място е приключил, се казва още в съобщението на ОИК. БТА припомня, че двама кандидати се борят на частичните местни избори за кмет на кметство в село Хрищени.

Без нарушения приключиха предсрочните частични избори за кмет на кметство в три села в област Хасково. Краят на изборния ден за селата Боян Ботево, община Минерални бани, село Черногорово, община Димитровград и село Славяново, община Харманли, е обявен на сайтовете на Общинските избиратели комисии (ОИК) в Минерални бани, Димитровград и Харманли.