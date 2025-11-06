Официално е: ЕК ни спря 214,5 млн. евро по ПВУ

Европейската комисия официално реши да спре част от втория транш по Плана за възстановяване и устойчивост на България в размер на 214 544 232 евро. Причината - страната ни не е изпълнила ключова антикорупционна реформа за създаване на реално независим антикорупционен орган.

В решението на Комисията от 3-ти ноември се посочва, че законът за новата Комисия за противодействие на корупцията, макар формално влязъл в сила, не отговаря на изискванията за политическа и функционална независимост. Основните забележки са свързани с ролята на Народното събрание при издигането и избора на членовете ѝ, както и с проблеми в структурата и прозрачността на процедурата за номинация.

От документа става ясно, че Комисията оценява като незадоволително изпълнени два ключови елемента - създаването на политически независим антикорупционен орган и назначаването на ръководството му чрез прозрачна процедура, гарантираща тази независимост.

Особено проблемен е фактът, че председателят на парламентарната антикорупционна комисия има изключителна власт да проверява декларациите за конфликт на интереси на членовете на Номинационната комисия, без механизмът да позволява контрол, публичност или обжалване на неговите решения, съобщава БНР.

Освен това "правната рамка не изключва възможността методологията за оценка на кандидатите да бъде приета, след като техните кандидатури вече са известни, което подкопава доверието в обективността на процеса".

Ако България не предприеме необходимите действия в срок от 6 месеца, Комисията може да пристъпи към официално намаляване на безвъзмездната подкрепа.

Решението е подписано от еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровскис и е адресирано до Република България.