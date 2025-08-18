Зрелостниците имат седмица, за да платят здравната си вноска за юли

Младежите, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, внасят здравноосигурителната си вноска за юли до 25 август. Същото важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение наесен и не са започнали работа, съобщавата на Националната агенция за приходите.

За периода от завършване на средното до започване на висшето си образование или работа на трудов договор те трябва да внесат здравните си осигуровки за своя сметка в размер на 43,08 лв. месечно.

Причината за това е, че абитуриентите не попадат в нито една от категориите – ученици или студенти, поради което не отговарят на условията за здравно осигуряване за сметка на държавния бюджет, както и не упражняват трудова дейност, за която подлежат на здравно осигуряване на съответното основание по Закона за здравното осигуряване. В тези случаи завършилите средно образование трябва да подадат декларация Образец № 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски. Документът се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване. Тогава е и срокът за плащането на тези вноски.

В рубриката „Здравно осигуряване” на интернет страницата на приходната агенция е поместена информацията за попълване и подаване на декларация Образец №7.