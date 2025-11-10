Значително увеличение на местните данъци и такси, иска Община Пазарджик

Община Пазарджик предлага увеличение на такса "Битови отпадъци", данък сгради и налога върху моторните превозни средства (МПС) от 1 януари 2026 година.

На пресконференция кметът Петър Куленски и част от общинското ръководство представиха аргументите за актуализацията на местните данъци, предаде БТА.

Предлага се увеличение за такса смет средно с 60 лв. годишно, а в селата – около 25 лв. годишно. Кметът Петър Куленски посочи, че разходите за чистота растат заради цените на енергията и труда и заради експлоатацията на нови съоръжения за третиране на отпадъци.

В процентно изражение планираната актуализация е 36% за гражданите и 28% за бизнеса.

В Пазарджик приходите от такса смет са около 11,5 млн. лв., а разходите за сметосъбиране, сметоизвозване, миене/метене, сепариране, компостиране и депониране достигат приблизително 18,6 млн. лв., като разликата се покрива за сметка на други дейности, обясни кметът на Пазарджик.

Петър Куленски увери, че увеличението ще е обвързано и с повишаване на качеството на услугата и припомни, че новосъздаденото общинско предприятие "Чистота" поема ключови дейности със собствен капацитет за повече контрол и ефективност, а се очаква скоро да приключи и поръчката за нови сметоизвозващи камиони, миещи машини, автометачки и над 1000 нови контейнери. Дори и след тази промяна се предвижда остатъчен недостиг до около 1,5 млн. лв. годишно, който общинският бюджет може да поеме, без да се компрометират други сфери, отбеляза кметът на Пазарджик.

По отношение на местните данъци се предлага връщане на данък сгради и данък МПС към нивата от периода 2020–2022 г., без допълнително увеличение. За жилищен имот в града ефектът при данък сгради е между 1,80 и 7 лв. за година, а в селата - между 0,30 лв и 4 лв. годишно. И при тези стойности данък сгради в Пазарджик остава сред най-ниските в страната, каза още Куленски.

Предложението на Общината ще бъде разгледано на обществено обсъждане на 11 декември, след което ще бъде предложено и за гласуване от Общинския съвет, уведомява агенцията.