Златното момиче Боряна Калейн намери и върна портфейл с много пари

Олимпийската ни вицешампионка Боряна Калейн е намерила портфейл с голяма сума пари на улица в София. Без да се колебае, тя веднага го е занесла в 6-то РУ в София, предаде Нова ТВ.

Оттам се свързали със собственичката и ѝ го предали. Жената е изказала специални благодарности към златното ни момиче, като е посочила, че загубената сума е била значителна. Освен парите, в портфейла е имало лични документи и банкови карти.

Боряна Калейн е носителка на сребърен медал от Олимпийските игри в Париж през 2024 г. в индивидуалната надпревара по художествена гимнастика.

Сред другите успехи на златното момиче са световната титла в отборното състезание във Валенсия през 2023 г. Калейн обяви края на спортната си кариера на 9 декември 2024 г.