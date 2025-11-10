Златното момиче Боряна Калейн намери и върна портфейл с много пари

OFFNews 10 ноември 2025 в 11:52 739 0
Боряна Калейн

Снимка БНТ
Боряна Калейн

Олимпийската ни вицешампионка Боряна Калейн е намерила портфейл с голяма сума пари на улица в София. Без да се колебае, тя веднага го е занесла в 6-то РУ в София, предаде Нова ТВ. 

Оттам се свързали със собственичката и ѝ го предали. Жената е изказала специални благодарности към златното ни момиче, като е посочила, че загубената сума е била значителна. Освен парите, в портфейла е имало лични документи и банкови карти.

Боряна Калейн е носителка на сребърен медал от Олимпийските игри в Париж през 2024 г. в индивидуалната надпревара по художествена гимнастика.

Сред другите успехи на златното момиче са световната титла в отборното състезание във Валенсия през 2023 г. Калейн обяви края на спортната си кариера на 9 декември 2024 г.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Ивайло Пенчев: Щатите не са по-добро място за живеене и за бизнес от България