Златни накити, скрити в кисело мляко, хванаха на Капитан Андреево

Златни накити за 223 475 лева, укрити в кисело мляко, задържаха митническите служители при проверка на личен багаж на пътник в автобус, влизащ в страната от Турция.

Автобусът с пловдивска регистрация е пристигнал на Капитан Андреево около полунощ на 27 октомври около полунощ. В него пътували 13 пътници. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка.

При огледа на пътническия салон на една от седалките се установява, че има оставени две полиетиленови чанти, съдържащи хранителни продукти, сред които и 5 кг кисело мляко в пластмасова кофа с капак. След отваряне на капака митническият служител установява, че в млякото са потопени 7 прозрачни опаковки, съдържащи изделия от жълт метал, сред които синджири, медальони, гривни, пръстени, колиета, обици, малка корона и вратовръзка.

Според извършената експертиза от вещо лице всички изделия са от 14 - каратово злато с общо тегло 1241,53 грама на стойност 223 475,40 лева (114 261,16 евро). В хода на проверката се установява, че златните накити са собственост на един от пътниците – български гражданин, с инициали Н.М. на 50 години.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор на ТД Митница Бургас под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

На обвиняемия Н.М. е взета мярка за неотклонение парична гаранция от 2000 лева и забрана да напуска страната.