Жители на кв. ''Гоце Делчев'' протестират срещу изсичането на дървета

Жители на столичния квартал "Гоце Делчев" се събраха тази сутрин, за да протестират срещу изсичането на зелени площи в района, съобщава БНР. Те се опасяват, че изсичането е част от подготовката за изграждането на паркинг във връзка с въвеждането на "зелена зона" за паркиране.

Става въпрос за тротоар, заобиколен от дървета, между ул. „Метличина поляна“ и ул.„Костенски водопад“, близо до спортна зала "Триадица". До момента има изсечени около 12 дървета, като някои от тях за на възраст между 30 и 40 години.

Според кмета на район "Триадица" Димитър Божилов дърветата са сухи и "саморасляци", а тротоарът между тях бил кален, което протестиращите отричат. Той обаче потвърди, че в района действително ще се строи гласуван от общината "джоб" – паркинг.

Жителите на квартала не смятат да допуснат по-нататъшно изсичане на дърветата. Според тях желанието на общината да трупа повече приходи идва за сметка на въздуха и ще превърне София в "една градска пустиня от бетон".