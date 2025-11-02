Жители на Болярово заплашват с протест заради лошо състояние на пътищата

С протест и блокиране на пътища заплашват жители на села от крайграничната община Болярово, съобщи БНР. Участъците са част от републиканската пътна мрежа и за преминаването по тях се плащат винетни такси.
В окаяно състояние е пътят между селата Мамарчево - Воден и Крайново, въпреки че по него има извършени дейности, поставена е маркировка, почистена е крайпътната растителност и канавките, уточни кметът на Болярово Христо Христов.
"Самият път е много лош, целият е осеян с дупки, път, който не отговаря да плащаш винетки от третокласната пътна мрежа и път, по който ежедневно минават структурите на Гранична полиция, на армията, ежедневно четири пъти се извозват деца до училището в Болярово и много други граждани от тия населени места", казва кметът.
До 15 ноември жителите са дали срок да започнат ремонтни дейности в участъка, в противен случай излизат на протест.
"Частично да запълнят основните дупки преди зимата, за да може да има някаква нормална проводимост при зимни условия".
Решението за протеста е взето на заседание на общинския щаб за готовността на институциите за работа зимни условия.
Освен до Областното пътно управление ще бъде изпратено и до Областната дирекция на МВР-Ямбол за координация на действията при евентуален протест.
