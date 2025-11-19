Жълт и оранжев код за валежи на много места в страната

Облачно с валежи от дъжд ще е времето днес. Жълт и оранжев код за значително количество дъжд е обявен на места в Югозападна, Централна Северна и Североизточна България, както и в южните райони на Източните Родопи.

Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток.

Максималните температури ще варират от 7°-9° в северозападните райони до 13°-15° в югозападните. В София около 12°, според прогнозата на НИМХ.

В планините ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг; значителни по количество в масивите в Югозападна България и в централните и източните райони от Стара планина. Почти без валежи ще бъде в Странджа и Сакар. Ще продължи да духа силен, по високите и открити части и бурен югозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 10°, а на 2000 метра - около 4 градуса.

Край морето също ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, на повече места по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток, по южното крайбрежие, където през деня ще се задържи почти без валежи, от югозапад. Максималните температури ще бъдат от 15°-16° по Северното Черноморие до 21° на юг. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

През следващите дни до края на седмицата времето ще остане доста динамично. Температурите в страната ще са в широки граници, минималните ще са от 6°-7° в северозападните райони до 15°-16° в югоизточните, а максималните от 10°-12° на места в Западна България до 20°-21° в Източна. До неделя ще има по-значителни временни разкъсвания и намаления на облачността.