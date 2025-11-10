Жалби стопират решенията на Терзиев за боклука в София

И възлагането на турската фирма "Норм" в зона 4 - Надежда, Сердика и Илинден, е обжалвано пред КЗК от 2-те отстранени фирми. Така, сюжетът допълнително се заплита, защото преди произнасяне на КЗК и на съда след това, не може да се пристъпи към директно договаряне, съобщи лидерът на Спаси София и общински съветник Борис Бонев.

Така всички решения на кмета на Столична община Васил Терзиев по мегапоръчката за чистотата в София с общо 7 обособени позиции са обжалвани. Първото е за прекратяване на процедурата за избор на чистач в Люлин и Красно село и възлагането на сметосъбирането в двата района съответно на СПТО и Софекострой.

Второто решение на общината се отнася до прекратяване на процедурата за зона 3 поради липса на класирани кандидати. Договорите за почистването на "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" е до 30 ноември. Столична община планираше да започне процедура с пряко договаряне, за да не се повтори кризата с боклука като в Красно село и Люлин. Още миналата седмица обаче от общината обявиха, че се готвят за кризисна ситуация в трите района, ако до изтичането на договора за поддържането им няма друго решение.

Договорът за трите района "Илинден", "Надежда" и "Сердика" изтича на 7 януари и според решението на СО трябваше останалият единствен кандидат “Норм Санаи” да поеме сметоизвозването.

В петък не бяха отворени офертите и по друга поръчка - за закупуване на четири камиона на предприятието за третиране на отпадъци, като и там са подадени жалби, съобщи Сега.

Обжалвана е и друга процедура - избор на фирма, която да чисти от сняг пътищата на Витоша. Договорът е изтекъл, съобщи Медиапул.