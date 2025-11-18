Завършват 3 нови улици в Малинова долина, пускат движението в края на месеца

Изграждането на три нови улици в кв. „Малинова долина“, район „Студентски“, е в последен етап. Заедно с пътните обекти са изпълнени и ключови за квартала инженерни мрежи, канализация и осветление. Новата инфраструктура ще подобри придвижването в квартала, ще осигури достъпност до жилищни зони и по-бърз достъп до основните градски артерии, съобщи Столична община.

Изградени са ул. „Едуард Генов“ и част от ул. „Мирела Френи“. Продължава работата ул. „Проф. Живко Сталев“ между ул. „Георги Русев“ и Софийския околовръстен път, като предстои полагане на асфалтобетон. Работи се по тротоарите, които ще гарантират сигурно и удобно придвижване на пешеходците.

Изпълнението на улиците е част от Капиталовата програма на Столична община за 2025 г., като в обектите ще бъдат инвестирани около 11 млн. лв.

„Инфраструктурата е основата на всеки квартал. Това, което правим в „Малинова долина“, е пример за нашия подход: последователна работа, прозрачност и грижа за хората“, заяви кметът Васил Терзиев.

Основен проблем на кв. „Малинова долина“ е отлаганото с години изграждане на базова инфраструктура и дисбалансът между частните и публичните терени. Затова строителството на трите улици е изключително важно и отдавна очаквано. Реализацията им ще подобри транспортната свързаност, ще намали задръстванията и ще осигури по-качествена среда за жителите.

С цел да не се възпрепятства движението в локалното платно на Околовръстния път, канализацията на кръстовището на ул. „Живко Сталев“ бе изпълнена по безизкопна тунелна технология. Това позволява строителството да се извършва без сериозни нарушения на трафика и минимално неудобство за гражданите.

Ул. „Едуард Генов“ е с обхват от ул. „Проф. Живко Сталев“ до ул. „Никола Станчев“, с габарит 14 метра и двустранни тротоари по 5 м. Новоизградената маркировка ще подобри безопасността и ориентацията на водачите.

Ул. „Мирела Френи“ осигурява изцяло транспортното обслужване на новата детска градина в кв. „Малинова долина“, като свързва ул. „Едуард Генов“ с ул. „Еньо Вълчев“. Новата улица гарантира по-добър достъп за родителите и по-спокойна пътна обстановка около детското заведение.

Новоизградената ул. „Проф. Живко Сталев“ осигурява връзка с Околовръстния път. Тя е важна алтернатива на натоварения бул. „Симеоновско шосе“ и ще подобри значително придвижването в района, ще разпредели трафика и ще съкрати времето за пътуване на гражданите. Улицата е с габарит на пътното платно 10 м и тротоари от 2–3 метра.

Новото улично осветление е с енергоспестяващи осветителни тела.

Работата в последния участък на ул. „Проф.Живко Сталев“ продължава. Предстои полагане на финалния пласт асфалтобетон. Полагат се и настилки от унипаваж на тротоарите и се засаждат нови дървета.

„Очаква се до края на месеца да бъдат завършени строителните дейности и да пуснем движението, което значително ще облекчи придвижването в квартала,“ съобщи зам.-кметът по направление „Строителство“ Никола Лютов.

Предстои процедура за избор на изпълнител за продължението на ул. „Едуард Генов“ до бул. „Симеоновско шосе“ – ключов проект, който ще подобри достъпа до бързоразвиващия се жилищен район.