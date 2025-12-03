Затвориха ГКПП ''Кулата'' заради протеста на гръцките фермери

OFFNews 03 декември 2025 в 15:04 1150 1
ГКПП Кулата

Снимка БГНЕС
ГКПП Кулата

Преустановено е преминаването през граничния преход "Кулата" от българска страна заради протеста на гръцките фермери, предаде БТА.

В района има засилено полицейско присъствие. Образувала се е опашка от леки коли и тежкотоварни автомобили.

Полицаи са обяснили на шофьора на един от камионите, че преминаването на границата е невъзможно заради блокадите, организирани от гръцките земеделци.

Протестът на гръцките земеделски производители и животновъди продължава да се разраства, като се съобщава за нови пътни блокади. Демонстрантите подсилват присъствието си с трактори и друга селскостопанска техника.

По информация на гръцката държавна телевизия ЕРТ в района на Тесалия, Централна Гърция, по пътищата вече са разположени над 4000 земеделски машини, а от днес в областта има и нова пътна блокада край град Трикала.

Заради протеста остават блокирани и редица главни пътища – магистралата Солун – Атина при Малгара и Лариса, главният път E65 при Кардица, магистралата Егнатия при Комотини и др. Властите са предвидили обиколни маршрути за пътуващите.

По-рано днес по обяд протестиращите земеделци от Серес, Северна Гърция, обявиха намерение да блокират и граничния пункт Промахон (срещу Кулата) на границата с България.

    nms

    03.12 2025 в 18:07

    Напълно нормален феномен, скучаещите фермери отиват на ядат и пият на българската граница
     
