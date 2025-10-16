Затварят за ден Дунав мост заради ремонта

Дунав мост ще бъде затворен за движение на 4 ноември заради основния ремонт, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Преминаването на леките коли ще е ограничено от 9:00 до 21:00 часа, а на камионите за 24 часа - от 9:00 часа на 4 ноември до 9:00 часа на 5 ноември.

От АПИ обясняват, че етапът на извършваните в момента строителни дейности в 320-метровия участък в посока Румъния изисква от полагането на бетонните смеси за свързване на фугата между последните два ремонтирани участъка да няма никакво преминаване на превозни средства през първите 12 часа. Така ще се осигури здрава връзка между панелите и якост на бетона. Спазването на това технологично изискване в строителния процес налага пълно спиране на трафика.

От началото на основния ремонт на съоръжението на 10 юли м.г., който се извършва на етапи, трафикът бе спрян за 24 часа еднократно само през март т.г. за изпълнението на аналогични дейности в друг участък от моста. През останалото време всички строително-монтажни работи се извършват ежедневно без спиране на трафика, като дейностите се организират и изпълняват така, че превозните средства да преминават двупосочно в платното, в което не се работи.

АПИ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности на Дунав мост са необходими и неотложни. При спирането на трафика шофьорите на тежкотоварни превозни средства ще могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково.