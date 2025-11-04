Затварят ''Дунав мост'' заради ремонтни дейности

Днес спира изцяло движението по Дунав мост при Русе заради планирани строително-монтажни дейности, които са част от основния ремонт на съоръжението, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9 ч. до 21 ч., а на тежкотоварните автомобили от 9 ч. на 4 ноември до 9 ч. на 5 ноември. Забраната се отнася и за двете посоки - от България към Румъния и от Румъния към България.

Настоящият етап от ремонта на моста изисква полагане на бетонни смеси за свързване на фуга между два участъка.

"Изцяло затваряме "Дунав мост". Ще бъде налята около 50 тона бетонова смес. В зависимост от времето и сцеплението и ще организираме затварянето на "Дунав мост". Направихме оперативна среща с всички отговорно институции. Информирали сме и румънските власти, че ще бъде затворен мостът. Предприети са всички необходими мерки. Ще има екипи, които на място да регулират движението", това каза в "Денят започва" областният управител на Русе Драгомир Драганов.

Той поясни, че всички жителите не територията на област Русе знаят, че мостът ще бъде затворен, затова не е необходимо и активирането на BG-Alert.