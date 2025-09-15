Засилен полицейски контрол около училищата в София заради тържествата на 15 септември

Трафикът в София на 15 септември тепърва се засилва, тъй като повечето училищни тържества започват след 8:30 ч.

СДВР е предприела мерки за безопасността на учениците и родителите им. По традиция от днес стартира кампанията „Децата тръгват на училище – нека ги пазим на пътя“. Полицейски екипи с включени сигнализации са разположени около учебните заведения, за да подпомагат движението и да осигурят ред.

"Традиционно са предприети засилени мерки за полицейско присъствие в районите на учебните заведения и недопускане инциденти с ученици, с родители, с участниците в движението днешния празничен ден. При констатирани нарушения, в зависимост от условията и възможностите, ще бъдат налагани санкции. Законът допуска да се налагат санкции за установени нарушения в последващите дни, така че няма да бъде блокирано движението, само и целенасочено, за да бъдат наложени санкциите, а те ще бъдат отложени, където няма възможност и има необходимост да се пропуска движението", заяви старши инспектор Петър Петров - Охранителна полиция, СДВР в ефира на БНТ.

В училищата с двусменен режим ще има патрули и през пиковите часове, когато има струпване на ученици. Полицията работи съвместно с директорите за съобразяване на мерките с особеностите на пътната мрежа около всяко училище.

От СДВР апелират родителите да дават личен пример за безопасно поведение на пътя.

Максималната скорост около училища е 30 км/ч, въпреки че общото градско ограничение е 50 км/ч.