Започва ремонт на пистата на летище Бургас

10 ноември 2025
Самолет

Снимка БГНЕС/ИВАН ЯНЕВ
Летище

На летище Бургас започва реконструкция на пистата, като тя е предвидено да продължи 6 месеца. Инвестицията на концесионера "Фрапорт" ще е 50 млн. евро, съобщава БНР.

Старата писта е изградена преди 46 години. Тя е бетонна и е най-дългата на Балканския полуостров. Нова модерна технология ще бъде използвана сега за подмяна на старата настилка, е обяснил изпълнителният директор на летището Васил Атанасов.

Първите полети на новата писта са планирани за 1 май следващата година. Проектът за реконструкция на пистата е изготвен от специалисти с международен опит в продължение на 5 години. Около 150 работници ще работят на обекта.

