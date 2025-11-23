Започва да застудява

Днес отново ще завали - на запад.

Температурите ще се понижат, а в планините в Западна България ще падне сняг. Но бързо ще му мине и ще спре.

В София се събуждаме при 0 градуса, но живакът ще се вдигне до 10 градуса през деня.

По Черноморието облачността ще е по-често значителна, но след обяд ще се разкъсва и ще намалее.

Над планините ще е облачно. Ще вали дъжд, в местата над 1800 метра - сняг. Ще продължи да духа бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 9 градуса, на 2000 метра - около 0.