Започва да застудява

Днес отново ще завали - на запад.
Температурите ще се понижат, а в планините в Западна България ще падне сняг. Но бързо ще му мине и ще спре.
В София се събуждаме при 0 градуса, но живакът ще се вдигне до 10 градуса през деня.
По Черноморието облачността ще е по-често значителна, но след обяд ще се разкъсва и ще намалее.
Над планините ще е облачно. Ще вали дъжд, в местата над 1800 метра - сняг. Ще продължи да духа бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 9 градуса, на 2000 метра - около 0.
