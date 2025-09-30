Започна третото издание на ''Медия е:волюция'' на ''Америка за България''

На 29 октомври официално започна стипендиантската програма по журналистика "Медия е:волюция 3.0" на фондация "Америка за България".

Тазгодишните стипендианти, заедно с алумните на програмата и редица медийни личности, се събраха в СОХО, за да отпразнуват началото на третото поредно издание на програмата.

Петя Дюлгерова, програмният директор на фондацията, изрази своята благодарност към присъстващите и произнесе окуражителна реч за стипендиантите.

"Може да се притеснявате в началото, но просто трябва да оставите програмата да ви се случи."

Десислава Тальокова, изпълнителният директор на "Америка за България", също присъстваше на официалното откриване и подкани младежите да подходят с отговорност и (страх) страст към програмата и професията.

Сред присъстващите журналисти и медийни личности бяха Гена Трайкова, Венелин Петков, Генка Шекерова, Миролюба Бенатова, главните редактори на Дневник и Форбс, бившият шеф на новините на Нова телевизия Илия Дафов и Цветелина Соколова от Mediapool.

"Медия е:волюция" е практически ориентирана и цели да помогне на стипендиантите да изберат в кое поле на журналистиката да се развиват. Теоретичната част на журналистическата професия също е засегната, но най-важното в програмата са стажовете в две различни медии. В рамките на 9 месеца стипендиантите придобиват редица умения и знания.