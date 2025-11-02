Започна националният протест, организиран от ''Ангели на пътя''

Започна националния протест под надслов "Стига мълчание", организиран от сдружение "Ангели на пътя". Акцията е насрочена за 12 часа пред съдебните палати в София и в останалите градове на страната.
Организаторите заявяват, че акцията е в името на Мартин и всички загинали по пътищата на България, и призовават във Фейсбук всеки да запали свещ за всички невинно убити деца и млади хора, да се покаже, че паметта им не е забравена, а болката на роднините им - силна.
23-годишният Мартин Димитров загина при верижна катастрофа между три автомобила в нощта на 17-и срещу 18-и октомври на пътя Златица-Челопеч. От сдружението припомнят, че всеки ден на пътя в България загиват млади хора, деца, майки и бащи.
"Всеки ден - нова болка, нова трагедия, а институциите мълчат. Колко още животи трябва да се изгубят, за да има справедливост?", питат организаторите на протеста.
Те допълват, че ще поискат отговори от МВР, здравното министерство, министерство на правосъдието, прокуратурата и съдебната система.
