Загряваме с Йордан Йовчев за „Голямото цветно тичане“ на 14 септември в София

Остават броени дни до „Голямото цветно тичане“ в София, организирано от „Нестле за Живей Активно!“ по случай 20-я юбилей на инициативата. Свързахме се с легендата на спортната ни гимнастика Йордан Йовчев, който е и първият посланик на „Нестле за Живей Активно!“ от 2006-та година до днес, за да го попитаме дали той самият ще участва в тичането, кое трасе е избрал и как се подготвя, за да бъде в топ форма на 14-ти септември. Още с първите си думи той не пропусна да се пошегува със своя добър приятел и част от звездния отбор на „Нестле за Живей Активно“ Евгени Иванов – Пушката, като с усмивка заяви, че се готви активно за старта на „Голямото цветно тичане“ с една единствена лична цел – да изпревари „ Най-точния сервис и Най-дългата крачка“, въпреки нечестното предимство една крачка на Пушката да се равнява на две нормални.

Защо е важно да изпреварим Евгени и защо волейболни чорапи са забранени за тичането – в типичния си стил Данчо ни подготвя за шампионско бягане:

„Здравейте, шампиони! На 14-ти септември пред НДК ще стане истинска фиеста, която всички посланици на „Нестле за Живей Активно!“ очакваме с нетърпение. Ще бъде много емоционално, защото ще празнуваме 20 сезона заедно и то не с какво да е, а с „Голямо цветно тичане!“ Ще има километри, ще има цветен прах във въздуха, ще има адреналин, ще има „емосион“, както обича да казва Алфредо Торес, ще има шеги и усмивки. И, както всеки голям старт предполага, и за този се иска малко подготовка. Ще ви споделя пет трика, с които да влезете в топ форма и да се забавлявате още повече. И понеже с Евгени Иванов – Пушката си имаме постоянна закачка кой ще е по-добър, затова му посвещавам тази загрявка, пък дано му помогне да не изостане съвсем по трасето. Историята помни все пак само победителите, така че – готви се, приятелю, и нека по-добрият спечели!“

Трик 1: С малки стъпки, но редовно

Така би се изразил нашият приятел Део, който вече 20 години води всяко събитие на Живей Активно и е известен с това, че когато види старт на маратон хвърля микрофона, скача от сцената и тръгва да бяга. Ние му прощаваме, защото е част от семейството и сме го приели такъв, какъвто е, включително и с жаргонните му изрази от тотото, които използва от време на време. Извън майтапа, малките редовни стъпки са важни, трябва да се раздвижите постепенно и да си отделите време за предварителна подготовка, за да не подложите тялото на стрес. Моята формула е проста математика: 10х10 = 100. 10 дни преди старта на голямото тичане започвате разгряването.

В зависимост от физическата си форма – каквото и движение да практикувате, увеличавате с 10% обичайното си натоварване всеки ден и така докато достигнете 100% по-интензивна физическа подготовка на деня преди тичането. Ако сте с нулева физическа подготовка, започвате да загрявате, като първия ден правите комплекс от 5 групи упражнения – за разтягане, клякания, подскоци, напади и накрая кардио – леко тичане. Започвате с 15 бройки от всяко, не повече от 10 минути и всеки ден увеличавате по същата схема от 10 до 100%.

След упражненията добавяте и 1-2 обиколки пред блока или близкото училище и постепенно ги увеличавате до 9-10. Така ще сте идеално подготвени за старта на 14 септември, но все пак изберете трасето от 3 км. На място също не се хвърляйте директно в тичането. Пет минути динамично разтягане – махове с крака, кръгове с ръце, няколко клека и подскоци. Така тялото ще разбере, че предстои купон, а не наказание. И ако мислите, че не сте загрели достатъчно добре – спокойно!

Гуруто в гимнастиката и моя добра приятелка Маруся Иванова ще ви покаже от сцената как да загреете професионално и да заредите и тялото, и духа с енергия преди старта. Аз самият също ще се възползвам, пък да видим след това коя Пушка ще гръмне първа на финала.

Трик 2: По дрехите посрещат…

В нашия случай от удобството на екипировката ви зависи много. Тениски и номера ще получите на място, на вас остава да изберете много удобни, по възможност от хубава дишаща материя шорти/клинове, да не забравите и кърпа за глава и задължително изпробвани в боя маратонки. Никога, ама никога, не рискувайте с чисто нови. За да бъдете максимално атрактивни – изберете светли бели цветове, които ще ви позволят да ги превърнете в платно, по което цветните прахове ще нарисуват незабравима картина, която ще запечата вашите емоции. А те ще са много, обещавам! А ако искате бонус – сложете очила или шапка, за да посрещнете праха със стил. И моят личен трик – обърнете специално внимание на чорапите – дишащи, удобни, от естествени материи, еластични и точен номер, дори една идея по-малки, за да не се събират в обувката и подчертавам – Пушката няма да мине с волейболни чорапи, аз лично ще му ги сваля на терен, защото тук всички сме равни!

Трик 3: Хидратация за шампиони

Да, звучи елементарно, но е ключово. Моят трик – започвам деня на тичането с чай и вода с електролити и малко сол, за да си набавя минералите и чак след това пия кафе. По време на бягането пия вода често и по малко, вместо да се наливам наведнъж. По отношение на храненето – хапнете малка по обем, но богата на въглехидрати и засищаща закуска. Ако не ви се приготвя в къщи, направо тичайте към фестивалното селище на Нестле, което ще е отворено още от 9 сутринта, ще има разнообразни напитки и закуски, точно каквито ви трябват преди старта. Така че моят съвет е: пийте в къщи чай или вода и направо тичайте към НДК за освежаваща закуска с кафе, преди да се впуснете в голямото цветно приключение. Аз ще съм на място да ви посрещна.

Трик 4: Как да направим дъга

Да си призная, на мен лично това с цветните прахове ми е още съвсем ново и непознато. Изглежда много интересно и атрактивно, видях видео в youtube как ги хвърлят, но не съм спец. Затова се обадих на Евгени, който беше на първото „Цветно тичане по залез“ в Бургас и трябва да призная, че супер се справи с праховете. Тук ви предавам информацията, която получих от него: „ Взимате плика с цветен прах, скъсвате го отгоре /лесно е/, хващате плика го отдолу с цяла ръка и заставате в поза с противоположния край напред на като на старта. Важно е да ви е удобно и да позволява движение с ръце. Когато чуете сигнала, вдигате рязко ръката с праха нагоре, като едновременно правите въртеливи спираловидни движения. Важно е да ги правите отривисто и енергично. Ефектът е страхотен – образува се облак от цветове, който ви кара да тичате още повече. На финала – повтаряте същото упражнение и внимавате с другата ръка да направите добро селфи, че ако изпуснете момента – язък!

Трик 5: Колкото повече, толкова повече или 100% настроение

И най-важното – оставете сериозността и прекалената амбиция вкъщи. Не сте на олимпийски финал, а на празник. Усмивки, селфита, цветен прах във въздуха – колкото повече се забавлявате, толкова повече смисъл ще има тичането.

Моят личен съвет – намерете си „съотборник“, защото бягането в двойка или група винаги е по-леко, по-забавно, не винаги е по-бързо, но със сигурност създава много повече спомени и снимки за споделяне. Ние с Пушката този трик си го знаем отдавна. Намерете си своето лично темпо, направете си визуализация на трасето, представете си цветния прах и готините лица, може даже мантра да си имате и да си я повтаряте, моята е „Подминавам Пушката с усмивка, подминавам Пушката с усмивка…“, докато небрежно го изпреварвам. А ако накрая изглеждате като човешки дъги – значи сте го направили както трябва!

И последно – нещо много важно, което научих в спортната си кариера – тялото ако не почива, ще се пречупи и ще си отмъсти. Така че и преди, и след бягането си осигурете поне 7-8 часа сън, подарете си стречинг и масаж за мускулите, а след тичането вечерта се поглезете с нещо вкусно и чаша хубаво вино за пълен релакс.