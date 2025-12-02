Втори ден общината чисти в Подуяне, Изгрев и Слатина

Три големи и 2 малки камиона чистят в район "Подуяне", в "Изгрев" - 3 големи камиона, а в "Слатина" - 2 големи и 3 малки камиона, съобщи зам.-кметът на София по екология Надежда Бобчева.

В трите района има временна организация за сметоизвозването от вчера. Продължаваме да надграждаме капацитета, включително и с техника за зимно почистване, което също е много важно, допълни тя.

Дейности по райони

Подуяне: Екипът на СПТО работи с 3 големи, 2 малки камиона и един камион с щипка. Районната администрация, чрез новосъздаденото си БКС, се грижи за извозването на натрупаните чували и едрогабаритни отпадъци до обособени заградени точки.

Слатина: Екипът на СПТО работи с 2 големи и 3 малки камиона. Районната администрация използва собствено БКС, подсилено с 3 лекотоварни превозни средства, бус и 2 електрически камиончета, за почистване на зоните около контейнерите, детските площадки и спирките в района.

Изгрев - на терен работят 3 големи сметопочистващи машини

Разделното събиране се извършва по график на оползотворяващите фирми и не е засегнато от временната организация.

„С обявяването на временна организация ние изпълняваме нашия основен ангажимент: да не допуснем хаос с отпадъците и да гарантираме елементарната санитарна сигурност на гражданите в „Подуяне“, „Слатина“ и “Изгрев”. Мобилизирахме всички налични ресурси на СПТО и подсилихме районните администрации с допълнителен финансов ресурс и техника. Това разбираме под отговорен подход, включително към процедурните затруднения – ние работим на терен с районните администрации, докато останалите институции се произнасят.“

Кметът на "Подуяне" Кристиян Христов допълни:

„През вчерашния ден кварталите "Левски" В и "Левски" Г бяха обслужени напълно, но в "Сухата река" и в "Хаджи Димитър" имаше сериозно забавяне. Днес започнахме обратно от тези места, които не бяха обслужени, и влизаме в ритъм.“ Той посочи още, че „първият ден беше преходен – имаше необходимост системата изобщо да тръгне по план“, но е уверен, че с напредъка на седмицата ситуацията ще се стабилизира. Христов отправи и апел: „Ако хората видят нерегламентирана дейност, да изпращат снимков материал с точна локация и час, за да предприемем мерки“

Кметът Георги Илиев обясни, че „район "Слатина" е по-голям по площ и има няколко обекта, които изискват специално внимание – такъв е например летището, което изисква специален камион и проверки, защото говорим за национална сигурност“. Той уточни, че „над половината район е обслужен поне веднъж“ и че има уверение, че „тази вечер ще бъде организирана и вечерна смяна“. „По главните улици нещата изглеждат добре, а във вътрешнокварталните улички разчитаме изключително на малките камиончета“, каза още Илиев. Той подчерта, че очакват разбиране от хората, но е убеден, че ще постигнат задоволително ниво на сметосъбиране и сметопочистване още в рамките на една седмица.





